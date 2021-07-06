الحكومة تستعد لعيد الاضحى بـ5 إجراءات عاجلة: أسعار مخفضة ومكافآت

اتخذت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة من الإجراءات الخاصة بالمواطنين قبل عيد الأضحى المبارك، والمقرر أن يكون يوم 20 يوليو الجاري.

وتستعرض «الوطن» الإجراءات الثمانية في السطور التالية:

1) زيادة المرتبات والمعاشات

ينتظر أكثر من 6.4 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، وأكثر من 29 مليون موظف بالقطاعات العام والأعمال العام والخاص، زيادة المرتبات والحد الأنى للأجور بداية من مرتبات شهر يوليو 2021 مع بداية موازنة العام المالي الجديد 2022-2021، حيث سيرتفع الحد الأدنى للأجورإلى 2400 جنيه.

وتشمل الزيادات المالية أصحاب المعاشات، والمقدر عددهم بنحو 10 ملايين ونصف المليون مستفيد، بزيادة تبلغ 13%، تبدأ من 117 جنيهًا وتصل إلى 1053 جنيهًا كحد أقصى.

2) صرف الرواتب الاثنين

تبدأ الحكومة صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة، بداية من يوم الاثنين المقبل، ويستمر لمدة 5 أيام حتى 17 يوليو الجاري.

ويصرف الموظفون بـ33 وزارة وهيئة، الاثنين، مرتباتهم، وفي مقدمتهم موظفي وزارتي الصحة والداخلية، وفي اليوم التالي يصرف موظفو 20 وزارة وهيئة مرتبات يوليو 2021، ثم تُصرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 14 يوليو، وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 16 و17 من الشهر نفسه.

3) 5 جهات حكومية توفر مكافآت للمواطنين

تستعد 5 جهات حكومية صرف منح ومكافآت لموظفيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021، بسبب التميز في الأداء ومن بينها مكافآت الجامعات التي أقرتها مستشفيات جامعة القاهرة، وقدرها 1200 جنيه، تصرف مرة واحدة من موازنة المستشفيات 2021-2022، وسيكون الصرف للعاملين بالوحدات ذات الطابع الخاص ووحدة العلاج الاقتصادي، وكذلك أصحاب العقود اليومية.

كما قررت جامعة حلوان، صرف مكافأة 1000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة، بمختلف الدرجات الوظيفية.

أما جامعة الزقازيق، فستصرف مكافأة قدرها 800 جنيه لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وكذلك العاملين الدائمين والمؤقتين والمنتدبين، إضافة إلى العاملين بالمستشفيات والعاملين بالوحدات المعاونة وأفراد الأمن والعاملين بنظام اليومية، والمعينين على الصناديق الخاصة، بينما صرفت جامعة المنوفية مكافأة قيمتها شهر ونصف الشهر من الراتب الأساسي بحد أدني 700 جنيه لجميع العاملين بالجامعة.

وفي السياق ذاته، قررت هيئة التأمين الصحي صرف مكافاة بقيمة شهر من الراتب الأساسي بحد أدنى 1500 جنيه لجميع العاملين المعينين، العقود الشاملة، المنتدبين، والمعارين للعمل بالهيئة، على بند الحوافز ومبلغ مكافأة بقيمة 1200 جنيه للمتعاقدين بنظام اليومية.

4) رفع نسبة الإشغال في الكافيهات

قررت الحكومة زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الترفيهية مثل السينمات والمسارح والكافيهات والفنادق السياحية والمطاعم لتصبح 70% بعدما كانت 50%، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

5) توفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقرار أسعار السلع واللحوم في منافذها حيث يباع كيلو اللحوم السوداني بسعر 85 جنيهًا، والمجمدة بسعر 65 جنيهًا، وسعر الضأن المبرد 95 جنيه.

وأكدت الوزارة، توافر الدواجن في السوق حيث يتوافر خلال عيد الأضحى 10 آلاف طن في جميع المجمعات الاستهلاكية، رغم أن استهلاك المحلي من الدواجن شهريا يسجل نحو 2500 ألف طن شهرياً.