10 إجراءات حكومية سارة يبدأ تنفيذها اليوم.. أهمها صرف علاوة 7%

تشهد مصر تطبيق العديد من القرارات والإجراءات الحكومية السارة للمواطنين، اليوم الخميس 1 مايو، مع بداية العام المالي الجديد 2021/ 2022، الذي يبدأ اعتبارا من أول يوليو من كل عام، حيث جاءت القرارات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيس، بتحسين مستوى المعيشة، والعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين المعدلات الاقتصادية، في إطار تنفيذ رؤية «مصر 2030»، التي تعمل مختلف جهات الدولة على تنفيذها.

وترصد «الوطن» القرارات الحكومية التي يبدأ تنفيذها من اليوم كالتالي:

1- بدء تفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح علاوة 7%، بحد أدنى 75 جنيها للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

2- زيادة قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش، اعتبارا من أول شهر يوليو بنسبة 13%.

3- زيادة الحد الأدنى لمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارا من مرتب يوليو لـ2400 جنيه.

4- تطوير ورفع كفاءة نحو 170 مستشفى ومركزا طبيا.

5- منح الموظفين من غير المخاطبين بـ«الخدمة المدنية» علاوة بقيمة 13% من الراتب الأساسي، بحد أدنى 75 جنيها أيضا.

6- رفع قيمة بدل المعلم وحافز الأداء، مع تقرير «حافز الإدارة المدرسية».

7- تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في العام المالي الجديد، التي تتضمن نحو 12 ألف مشروع استثماري حكومي.

8- توفير المبالغ المالية اللازمة لدخول 23 مستشفى إلى الخدمة، مع العمل على زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال.

9- إضافة 70 ألف طالب جامعي لبرنامج «تكافل»، إذ يحصل الطالب على مبلغ يتراوح من 250 جنيهًا وحتى 300 جنيه، كما سيتم إضافة 30 ألف مسن جديد، و30 ألف من أصحاب الإعاقات الشديدة لبرنامج «كرامة»، بمبلغ 450 جنيهًا لكل فرد، وإضافة 100 ألف يتيم بالتنسيق مع الجمعيات لبرنامج «تكافل وكرامة».

10- إنشاء أكثر من 1000 فصل للمناطق المحرومة، ضمن مشروع «حياة كريمة».