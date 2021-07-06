خدمات طبية لـ 54 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تقديم الخدمات الطبية لـ 54 ألف سيدة من السيدات الحوامل منذ بدء المبادرة حتي نهاية شهر يونيه الماضي، والتي تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

أوضح دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه تم فحص 5000 آلاف و200 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر يونيه الماضي، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدي B ومرض الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وأشار دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا إلى أن المبادرة تتم في 260 وحدة صحية، ومركزا طبيا في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

وكانت مديرية الصحة أعلنت عن تنظيم قافلة طبية علاجية لمدة يومين بقرية بني سعيد التابعة لمركز أبوقرقاص، تضم كل التخصصات ضمن مبادرة حياة كريمة.