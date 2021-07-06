حقيقة عودة الشيشة بالمقاهي والمطاعم: أمر مستبعد.. وتمّ غلق 49 ألف مقهى

يبحث الكثيرين عن حقيقة عودة الشيشة بشكل رسمي في المقاهي والمطاعم، خاصة بعد حدوث انفراجة في عدد من القطاعات وفتح الشواطئ، ومؤخرًا اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، قررت زيادة نسبة الإشغال في الفنادق السياحية والمطاعم والكافيهات، والسينمات والمسارح وخلافه بطاقة استيعابية تصل إلى 70% بدلاً من 50%.

حظر تداول الشيشة بالمقاهي والمطاعم

وجرى حظر تداول الشيشة بالمقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد أكّدت وزارة التنمية المحلية أنَّ تداول الشيشة داخل المقاهي والمطاعم محظور بقرار من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي أقرّتها الدولة للحد من فيروس كورونا، وبالتالي الكافيهات التي تضبط وهي تسمح بتناول الشيشة يتمّ تغريمها وغلقها ومصادرة الأدوات المضبوطة.

استمرار الحملات بالمحافظات

رغم صدور قرار اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا بحظر الشيشة في المقاهي والمطاعم للحد من انتشار فيروس كورونا كإجراء احترازي، إلا أنَّ هناك بعض الكافيهات تتحدى كورونا وتقدم الشيشة لروادها بالمخالفة لقرار الحظر.

وأكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنَّه تمّ غلق نحو 49 ألف مقهى مخالف بسبب تجاوز مواعيد الغلق وتداول الشيشة منذ شهر ديسمبر الماضي، وحتى الشهر الجاري وذلك في إطار الحملات المستمرة بالمحافظات لمتابعة الاجراءات الوقائية.

مخاطبة المواطنين للإبلاغ عن المقاهي المخالفة

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنَّ أي مقهى مخالف يتمّ غلقه على الفور وتغريم صحابه، مشددًا على أنَّه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة المواطنين، وعلى كل المواطنين مقاطعة الكافيهات التي تقدم الشيشة والإبلاغ الفوري عنها حتى يتمّ التحرك للحد من من معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وعلى الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية لحماية أسرهم وعدم تضررهم من أي إصابة.

وتتابع وزارة التنمية المحلية، مواعيد غلق المحلات وتطبيق الإجراءات الوقائية من الالتزام بنسب التشغيل والحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام أدوات أحادية الاستعمال من أكواب وأواني، فضلًا عن استمرار حظر الشيشة ومنع الزحام والحرص على وجود مسافات بين الطاولات وارتداء الكمامة داخل المنشآت.