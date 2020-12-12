مصدر: يستحيل رفع حظر الشيشة في المقاهي مع وجود كورونا

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه غير مسموح بتدخين الشيشة داخل المقاهي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا على أنه يستحيل السماح بتداول الشيشة، وذلك استجابة لتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، مضيفا لـ"الوطن" أنه في حالة ضبط أي مقهى يقدم الشيشة للمواطنين يتم على الفور مصادرة المضبوطات وغلق المقهى، وعلى أي مواطن الإبلاغ عن أي مقهى مخالف للإجراءات الاحترازية لمعاونة الوحدات المحلية في ضبط الأداء وإنفاذ القانون على المخالفين من أجل الصالح العام.

وأضاف أنه يصعب عودة الشيشة في ظل وجود فيروس كورونا في المقاهي والكافيهات مع استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحظر تقديم الشيشة في المقاهي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى استمرار الحملات والمتابعة من قبل الوحدات المحلية والشرطة بصفة مستمرة على المقاهي والكافيهات على مستوى الجمهورية لضبط المخالفين، موضحا أن التحايل على حظر تدخين الشيشة داخل المقاهي يعد جريمة يرتكبها الشخص في حق نفسه وأصدقائه وأسرته، لأنه في حال إصابته بفيروس كورونا ينقل المرض إلى أفراد عائلته والمحيطين به دون أن يدري مما يؤدي إلى زيادة عدد المضارين، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية ناشدت المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مقهى يقدم الشيشة من أجل الصالح العام حتى يتم اتخاذ إجراء قانوني على الفور تجاه المخالفين.

وأوضح أنه يمكن الإبلاغ عن أي تجاوز للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفي مقدمتها تدخين الشيشة في المقاهي أو المطاعم بحيث يتم التواصل على الرقم التالي 01150606783 وسوف يتم التعامل مع الشكوى على الفور حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا أنه تم التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للمرورعلى المحال التجارية والمقاهي للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.