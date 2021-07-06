محافظ المنيا يناقش منظومة الاشتراطات البنائية مع أعضاء «البرلمان»

ناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع أعضاء مجلس النواب، منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة والتراخيص، التي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية؛ لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص، وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

وواصل محافظ المنيا، عقد الاجتماعات الدورية مع عدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة؛ لمناقشة أهم القضايا التي تمس حياة المواطنين من أهالي المحافظة، والعمل على إيجاد حلول فعالة يتم من خلالها تعظيم الاستفادة من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد «القاضي» حرصه على لقاء النواب في إطار التواصل والتعاون المشترك والمستمر معهم؛ من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

واستعرض النواب عددًا من المشكلات التي تتعلق بدوائرهم، مؤكدين أن هناك تفاعل مثمر بين نواب البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بهدف تحقيق الصالح العام للمواطنين.

من ناحية أخرى، تفقد محافظ المنيا، في وقت سابق، انتظام عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص؛ للاطمئنان على تقديم كافة أوجه الدعم وجميع التسهيلات اللازمة للمواطنين، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين.

والتقى المحافظ خلال جولته بالمركز التكنولوجي بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ووجه بحلها على الفور، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة، بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.