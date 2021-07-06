التحريات: التحفظ على 15 فيديو لـ«عنتيل الصعيد» و4 متهمين سبب نشرها

كشفت التحريات والتحقيقات الجارية بشأن واقعة نشر عدة مقاطع الفيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» والتى يظهر خلالها شخص وهو يمارس أعمال منافية للآداب مع عدد من السيدات، والمعروفة إعلاميا بـ«عنتيل الصعيد»، عن أن 4 متهمين تسببوا في نشر هذه المقاطع، بعد رفض صاحب مقاطع الفيديو ابتزازهم له والاستجابة لمطالبهم.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت القبض على المتهمين الـ4 فى الواقعة، بعدما رصدت الأجهزة المعنية حسابا بموقع «تويتر»، ينشر عدة صور لأحد الأشخاص فى أوضاع مخلة بصحبة عدد من السيدات «مخفى وجوهن»، وتداول تلك الصور بنطاق محدود بأوساط الأهالى بمحل سكنه.

وأكد مصدر أمني أن الشرطة لم تتلق أي بلاغ حتى الآن من أزواج السيدات اللاتي يشبته فى ظهورهن بالفيديوهات المقدر عددها بـ15 فيديو، «مُتحفظ عليها».

متعدد العلاقات

وكشفت التحريات هوية الشخص صاحب مقاطع الفيديو مع سيدات مختلفات، حيث تبين أنه فى إحدى محافظات الصعيد، بينما باشرت أجهزة البحث الجنائي تحرياتها حوله وفحصت علاقاته وتعاملاته، حيث تبين أنه متعدد العلاقات مع النساء.

تصوير فيديو

كما كشفت التحريات أن المتهم اعتاد ممارسة الرذيلة مع السيدات، وتصويرهن بتقنية الفيديو أثناء ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

4 أشخاص

وبشأن تسريب الفيديوهات، كشفت التحريات أن 4 متهمين، استولوا على هذه الفيديوهات من هاتف المتهم، وساوموه على الحصول على مبالغ مالية نظير عدم نشرها، مؤكدين عزمهم نشر المقاطع حال رفضه دفع الأموال المطلوبة منه، إلا أنه رفض الاستجابة لطلبهم، ورفض كل محاولاتهم لابتزازه، فأنشأوا حسابا على موقع «تويتر» ونشروا عدد من الفيديوهات، التى تظهر فيها بعض السيدات و«وجوههن مخفية»، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد المتهمين الـ4، والقبض عليهم، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترفوا بصحة الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.