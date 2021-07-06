محافظ الإسكندرية: تخصيص 244 مليون جنيه لتطوير منطقة العصافرة قبلي

في إطار متابعة المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها بالمحافظة لخدمة الأهالي وخاصة في المناطق الأكثر احتياجا، تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مشروعات التطوير بمنطقة العصافرة قلبي شرق الإسكندرية، لرفع العبء عن كاهل أهالي المنطقة، لافتا إلى تخصيص مبلغ 244 مليون جنيه لتطوير المنطقة ورفع كفاءتها، كما أن نسبة تنفيذ مشروعات التطوير بالمنطقة قد بلغت ٩٠٪.

الشريف: تم الانتهاء من كافة مشروعات الإنارة العامة ومياه الشرب والصرف الصحي خلال ٣ أشهر

وأكد المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم، أن أعمال تطوير منطقة العصافرة قلبي، شملت أعمال الرصف لما يقرب من500 شارع بطول 51543 متر، بتكلفة تقدر ب 93 مليون جنيه، مضيفا أنه تم رفع كفاء الإنارة العامة بجميع شوارع المنطقة بتكلفة اجمالية 11 مليون جنيه، وأكد الشريف أنه تم الانتهاء تماما من مشروعات الإنارة التى تخدم المنطقة بالكامل.

و أضاف أنه تم إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب بطول 34100 متر و باقطار مختلفة لخدمة أهالي المنطقة بالكامل وقد بلغت تكلفة أعمال تطوير مشروعات مياه الشرب 40 مليون جنيه، وأوضح المحافظ أن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمنطقة بلغت 50٪ ويجري العمل على قدم وساق للانتهاء من مشروع الدفع النفقي لخدمة المنطقة مشيراً إلى أن تكلفة مشروعات الصرف الصحي التى تتم بالمنطقة بلغت 60 مليون جنية.

ووجه اللواء الشريف الدكتورة مرفت أحمد مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ ما تبقى من مشروعات الصرف الصحي بالمنطقة خلال 3 أشهر.