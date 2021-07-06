تراخيص البناء الجديدة 2021 في القليوبية.. تعرف على الشروط والخطوات 

مع بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وتراخيص البناء الجديدة 2021 أعلنت جميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن وأحياء محافظة القليوبية استقبال المواطنين للتقدم للحصول علي التراخيص تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص

«الوطن»، تستعرض الشروط والخطوات التي حددتها المراكز التكنولوجية بالمحافظة لتطبيق إشتراطات تراخيص البناء الجديدة 2021 حيث وجه محافظ القليوبية قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بمتابعة سير عمل المنظومة بالمراكز التكنولوجية وتقديم التسهيلات للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة و تراخيص البناء الجديدة 2021

محافظ القليوبية: تراخيص البناء الجديدة 2021 تراعي مصلحة المواطن

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن الاشتراطات الجديدة وتراخيص البناء الجديدة 2021 في مصلحة المواطن في المقام الأول وضبط منظومة العمران بما يحقق المصلحة العامة منوهًا إلى أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة بما يستهدف ضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها

الهجان يؤكد إنتظام تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديد 2021

وأكد محافظ القليوبية أنه منذ إطلاق منظومة تراخيص البناء الجديدة 2021 تشهد مراكز التكنولوجية بالمحافظة انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة للتأكد من تقديم التسهيلات للمواطنين والتأكد من كفاءة القائمين على العمل وأدائهم لعملهم وفقًا للبرامج التدريبية التي تم التدريب عليها لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح

خطوات وشروط الحصول علي رخصة بناء في منظومة تراخيص البناء الجديدة 2021

وأوضح المحافظ أن خطوات الحصول على الرخصة في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة وتراخيص البناء الجديدة 2021 هي :

أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجى للمدينة أو الحي محل العقار للحصول على رخصة بناء وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز ويرفق به "صورة من تحقيق الشخصية و صورة من العقد المشهر و صورة بيان الصلاحية"

على أن يطلع المسئول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض وبحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها

وكذلك بيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة وبعدها يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة والتصميمات الهندسية للمبنى

على أن يتضمن الملف كافة المستندات التي نص عليها قانون البناء وفقا للبيان الذى تسلمه المواطن عند تقديم الطلب

ويقوم بعدها بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي على أن يكون الملف مستوفي كافة المستندات ويتم استلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام وإخطار المواطن بعد 30 يومًا من تسليم ملف الرخصة للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء