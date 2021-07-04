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بدء التطبيق الفعلي لاشتراطات البناء الجديدة في القليوبية

كتب:

حسن صالح
10:03 م | الأحد 04 يوليو 2021
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء، ووقف فوضى التراخيص، لافتًا إلى أنه سبق بدء التطبيق التجريبي للمنظومة بمدينة قها فقط، ضمن 27 مركزا على مستوى الجمهورية وتم تحديد 1 يوليو للبدء الفعلي للمنظومة بجميع المراكز، ونظرًا للإجازات فتم تطبيق المنظومة، بدءًا من اليوم الأحد 4 يوليو، في إطار حرص الدولة على ضبط البناء والقضاء على البناء العشوائي.

محافظ القليوبية يوجه بمتابعة سير عمل المنظومة 

وجه محافظ القليوبية قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء، بمتابعة سير عمل المنظومة بالمراكز التكنولوجية، وتقديم التسهيلات للمواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم وشرح الأهمية، والفائدة التي ستعود على المواطن من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، مؤكدًا أن الاشتراطات الجديدة في مصلحة المواطن في المقام الأول وضبط منظومة العمران، بما يحقق المصلحة العامة، منوهًا أن الدولة تسعى للتسهيل والتيسير على المواطنين، وهو ما تم مراعاته في إجراءات التراخيص الجديدة، بما يستهدف ضبط وحوكمة منظومة العمران وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها.

جولة تفقدية لمحافظ القليوبية بالمراكز التكنولوجية

وفي هذا الإطار أجرى محافظ القليوبية جولة تفقدية، شملت المراكز التكنولوجية لمدن بنها وقها، لمتابعة انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، للتأكد من تقديم التسهيلات للمواطنين، والتأكد من كفاءة القائمين على العمل وأدائهم لعملهم، وفقًا للبرامج التدريبية التي تم التدريب عليها لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح.

خطوات الحصول على الرخصة في النظام الجديد 

يذكر أن خطوات الحصول على الرخصة في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، هي أن يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجي للمدينة أو الحي محل العقار، للحصول على رخصة بناء، وفقًا للنموذج المعد لذلك بالمركز، ويرفق به «صورة من تحقيق الشخصية، صورة من العقد المشهر، صورة بيان الصلاحية»، على أن يطلع المسؤول بالمركز التكنولوجي على أصل العقد المشهر لقطعة الأرض، ويحصل المواطن على النماذج النمطية للواجهات للاختيار منها، وبيان يوضح المستندات التي يحويها ملف الرخصة، وبعدها يقوم المواطن بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي لإعداد ملف الرخصة والتصميمات الهندسية للمبنى على أن يتضمن الملف كل المستندات التي نص عليها قانون البناء»، وفقا للبيان الذي تسلمه المواطن عند تقديم الطلب ويقوم بعدها بتسليم ملف الرخصة للمركز التكنولوجي على أن يكون الملف مستوفي كل المستندات ويتم استلام ومراجعة ملف الرخصة وإعطاء المواطن ما يفيد الاستلام وإخطار المواطن بعد 30 يومًا من تسليم ملف الرخصة، للحضور للمركز التكنولوجي لاستلام الرخصة ودفع الرسوم وفقًا لقانون البناء.

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