نائب محافظ القليوبية يقرر إلغاء تراخيص عائمات مخالفة في شبرا

قرر الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، إلغاء تراخيص عدد من العائمات على "ترعة الاسماعيلية"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعضها، لعدم استيفائها شروط الأمان والسلامة، بعدما تبين أن بعضها منتهية التراخيص.

جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ لحملة إزالة بعض الأكشاك المخالفة على طريق "شركات البترول"، حيث تفقد أعمال تطوير الطريق، بمنطقة مسطرد، يرافقه الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

وقام نائب المحافظ بحملة تفتيشية شملت عدداً من العائمات النيلية على ترعة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة التراخيص وتطبيق اشتراطات السلامة، والاشتراطات الخاصة بالمداخل، ورفع الاشغالات بها، وخلال مراجعة التراخيص الخاصة بالعائمات، تبين وجود مخالفات لاشتراطات المداخل، كما تبين وجود تراخيص مخالفة وأخرى منتهية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.