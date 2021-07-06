وظائف شاغرة بفروع مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ3 محافظات

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك في محافظات المنيا والقاهرة ودمياط، حيث أوضح المصرف من خلال الحساب الرسمي له على موقع لينكد إن، الشروط والمهارات الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف على النحو التالي:

Senior Personal Banker

وحدد مصرف أبو ظبي الإسلامي الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظيفة على النحو التالي:

- التخرج في كلية مناسبة لطبيعة العمل.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- الخبرة من 4 حتى 6 سنوات في مجال العمل.

على أن يكون مكان العمل في دمياط

Retail Senior Auditor

وجاءت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظيفة، وفق الحساب الرسمي للمصرف على موقع «لينكد إن» كما يلي:

- خبرة 5 سنوات على الأقل في مجال العمل.

-الحصول على درجة بكالوريوس مناسبة لطبيعة العمل.

على أن يكون العمل في القاهرة.

Branch Manager

وحدد مصرف أبو ظبي الإسلامي الشروط الواجب توافرها في الوظيفة على النحو التالي:

- التخرج في كلية مناسبة لطبيعة العمل.

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال العمل.

- إجادة اللغة اإنجليزية.

- القدرة على حل المشكلات.

- إجادة مهارات التواصل.

على أن يكون العمل في المنيا.

Financial Planning & Analysis Analyst

وجاءت الشروط المطلوبة للتقدم للوظائف كما يلي:

- التخرج في كلية مناسبة لطبيعة العمل.

- خبرة تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات بمجال العمل.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة مهارات التقديم.

على أن يكون العمل في القاهرة.

وقدّمت مبادرة مصر تعمل التابعة لوزارة الشباب والرياضة في مصر، نصائح للمقبلين على حضور مقابلة العمل، وأبرزها القدرة على التعريف بالمتقدم ومؤهلاته السابقة باللغة الإنجليزية، والتحضير جيدًا قبل إجراء مقابلة العمل، ومن الأفضل إجراء بحث عن الشركة قبل الذهاب لمقابلة العمل، والشركات المنافسة.