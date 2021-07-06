انقطاع مياه الشرب عن ميامي يزعج الأهالى والمصطافين في الإسكندرية

انزعج أهالي منطقة ميامي وسيدي بشر بحري شرق الإسكندرية، اليوم، من مواصلة انقطاع مياه الشرب لليوم الثاني على التوالي، إثر تخفيف الأحمال بسبب انفجار خط الصرف الصحي، بشارع الملك حفني، شرقاً، أمس، والذى تسبب في غرق الشوارع وتم التعامل السريع من قبل شركة الصرف الصحي بشفط المياه من الشوارع، مع البدء في عملية التصليح.

وشكا أهالى ميامي والمصطافون من انقطاع المياه لأكثر من 30 ساعة، خاصة مع احتياج المياه بسبب الشرب إضافة إلى الاستحمام بعد نزول مياه البحر.

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب، إن الانقطاع بسبب انفجار ماسورة الصرف الصحي ويتم حاليا التعامل من قبل عمال الشركة ومن المقرر عودة المياه بعد ساعتين للمنازل بعد انتهاء عملية التصليح.

محافظ الإسكندرية يتفقد موقع انفجار ماسورة الصرف الصحي

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، زار موقع الهبوط الأرضي بشارع ملك حفني بنطاق حي المنتزة أول، والذي حدث بسبب انفجار خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي محطة 5.

وقال المحافظ إنه تم الإنتهاء من شفط جميع المياه بالشوارع المتأثرة من انفجار خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي، لافتاً إلى أنه وفقاً للمعاينة المبدئية فإن انفجار خط الصرف الصحي ناتج عن زيادة الحمولات والضغط العالي.

وأشار المحافظ أنه خلال 48 ساعة سيتم الإنتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بشارع ملك حفني وإصلاح جميع التلفيات الناتجة عن انفجار الخط. وتابع أن إنفجار الخط لم ينتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح، مؤكداً أنه هناك متابعة لحظية وتنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف أول بأول.

وشدد المحافظ على جميع الجهات التنفيذية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، وسرعة الإنتهاء من أعمال شفط المياه وإجراء المعاينة الهندسية اللازمة من قبل المختصين للبدء في أعمال الإصلاح.