رضيع على السلم.. العثور على طفل مجهول بالدقهلية: بجواره لبن وحفاضات

عثرت أخصائية رياضية بإدارة شباب ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، على طفل رضيع، يبلغ من العمر نحو 5 أشهر، ملقي على سلم منزلها، يرتدي ملابسه كاملة وبجواره شنطة بها متعلقاته «علبة لبن، وحفاضات أطفال».

رضيع على السلم

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة ميت غمر من المدعوة «وفاء م. أ»، 49 سنة، أخصائية رياضية بإدارة شباب ميت غمر ومقيمة في شارع الليثي دائرة القسم.

موظفة تبلغ عن عثورها علي الطفل بمدخل منزلها في ميت غمر

وأبلغت «وفاء م. أ»، بعثورها على طفل ذكر يبلغ من العمر نحو 5 أشهر ملقى على سلم العقار محل سكنها، يرتدي ملابسه وبجواره شنطة بها متعلقاته «علبة لبن أطفال، و حفاضات أطفال»، وحالته الصحية جيدة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وتم تسليم الطفل للسيدة المبلغة على سبيل الأمانة؛ لحين العرض على النيابة العامة.

وأكد شهود العيان، أنه تم العثور على الطفل مبلقي، في مدخل منزل بشارع الليثي بدائرة القسم بمنطقة زاوية أبو النجا، وبجوار الطفل ألبان الأطفال وحفاضات أطفال، وتم أخذه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر العثور عليه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2298 إداري قسم ميت غمر لسنة 2021 ، وجار استكمال الفحص وضبط، والدة الطفل والعرض على النيابة العامة.