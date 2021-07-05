نص أقوال «خرساء الدقهلية»: حاول إغرائي بالمال واعتدى عليا بالضرب

باشرت نيابة المنزلة بمحافظة الدقهلية تحقيقاتها حول اتهام ربة منزل من الصم والبكم «خرساء»، جارها بالدخول عليها فجرا بعد اقتحام منزلها واغتصابها، وتمكن أهالي القرية من ضبطه، فيما كانت المجني عليها تتحفظ على ملابسه في بيتها، وللتعرف على أقوال المجني عليها، استعانت النيابة العامة بمترجم لغة الإشارة مدرس أول ابتدائي بمدرسة الصم والبكم ويدعى «إبراهيم م.»، وذلك للاستدلال عن طريق الإشارة، وقررت النيابة انتدابه لحضور التحقيقات مع المجني عليها ويترجم شهادتها، فيما توجهه النيابة العامة لها من أسئلة وحلف اليمين على ألا يفشي أسرار التحقيق.

انهيار المجني عليها من تعرضها للاغتصاب

ووصلت المجني عليها إلى مركز شرطة المنزلة في حالة انهيار مما تعرضت له من اغتصاب بشع على يد جارها في قريتها، بعد أن استغل إعاقتها، حيث إنها من الصم والبكم «خرساء»، إلا أنها تستطيع أن تعبر على ما حدث باستخدام لغة الأشارة، فأمرت النيابة العامة بانتداب متخصص في لغة الإشارة ليترجم شهادتها في التحقيقات وتصف تفاصيل ما حدث معها من جارها.

مترجم الإشارة نقلا عن المجني عليها: المتهم تعدى عليها جنسيا كرها عنها

وأكدت المجني عليها في أقوالها، أن المتهم «حسن م. م.»، المقيم بنفس القرية تسلل في الليل والدخول إلى منزلها والتعدي عليها جنسيا كرها عنها، وقالت في التحقيقات، «أنا كان عندي حساسية وأخذت دواء ونمت وكنت سايبه لمبة صغيرة سهاري، وحوالي الساعة 3 صباحا، وأنا نائمة فوجئت بجارنا المدعو (حسن .م. .م)، نائم فوقي مرة واحدة وخلع هدومه من فوق وكاشف نفسه من تحت وهو لابس بنطلون وأنا ساعتها فوقت وقعدت أقاوم فيه جامد، علشان أبعده عني وهو بيخبط بإيده يضربني على دماغي وقعد يخبطني في رجلي، ووقتها طلع فلوس من جيبه ويعطيها لي علشان يستملني فأنا دفعته بيدي وشديته من ذقنه (له لحية كثيفة)، وهو عض يدي اليمنى وضغط على أصابع يدي اليسرى وضغط علي رقبتي عشان ما مصوتش وتمكن من اغتصابي وأنا قعدت ألطم وأصرخ فطلع جري وكان عايز ياخد هدومه فأنا شديتها فسابها وطلع جري».

وأمرت النيابة العامة بعرض المجني عليها على مستشفى المنزلة العام لعمل تقرير طبي عن حالتها وعما تعرضت له .

فيما أكد المتهم في أقوله أنها فوجئ بها تنادي عليه ودخل لبيتها لأنها مدينة له بمبلغ 2000 جنيه اقترضتهم منه في زواج ابنتها، وبدأت بعدها في مراودته عن نفسه.

ورود بلاغ بالواقعة لمركز المنزلة والقبض على المتهم

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقلهية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، ومن مأمور مركز شرطة المنزلة، بالواقعة، وتمكن أهالي القرية من القبض على شخص في إحدى قرى مركز المنزلة، بعد أن اتهمته جارته الخرساء بالاعتداء عليها جنسيا وتمكن الأهالي من القبض عليه أثناء الجري في الشارع وتسليمه إلى الشرطة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1880 لسنة 2021 إداري مركز المنزلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.