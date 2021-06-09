العثور علي طفل حديث الولادة أمام مصنع بشبرا

عثر أهالي منطقة «بيجام»، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، علي طفل حديث الولادة عمره ثلاث أيام، ملقى أمام مصنع للملابس، تم نقل الطفل لمكتب صحة حجازي، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بإيداع الطفل في دار رعاية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقي اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد محمد النجار مأمور قسم اول شبرا الخيمة، يفيد بعثور الأهالي علي طفل حديث الولادة عمره ثلاث أيام، بجوار مصنع للملابس الجاهزة بمنطقة بيجام دائرة القسم.

جرى اخطارا اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتم التحفظ علي الطفل بمكتب صحة حجازي وتحرر محضرا بالواقعة رقم 3426 إداري القسم وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق، عثر الأهالي على طفلة رضيعة، ملقاة بجوار مصنع للزجاج دائرة مركز شرطة الخانكة، ملفوفة داخل بشكير من القماش وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي رئيس النيابة، لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد عبدالسلام مأمور مركز شرطة الخانكة، بعثور الأهالي على طفلة رضيعة ملفوفة داخل بشكير من القماش، ملقاه بجوار مصنع للزجاج بدائرة المركز.

تحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتحفظ علي الطفل بدار رعاية لحين كشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية الطفلة ومرتكب حادث إلقائها في الشارع