قبل بداية الحجز.. الأوراق المطلوبة للتقديم فى الإعلان الـ 15 للإسكان

الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى.. يعد من أكثر الأمور التى تشغل أذهان المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن الطرح الجديد، لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وهو الإعلان الـ 15، والمترقب طرحه خلال الفترة المقبلة.

ويتزامن موعد طرح الإعلان الـ 15، مع موعد الإعلان الرسمي عن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، والتى تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وتقسيط لمدة تصل إلى 30 عاما كحد أقصى، وفقا لتصريحات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

وتتمثل شروط الحصول على وحدة سكنية، ضمن الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى، فى ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وأن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

كما يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ولا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

وهناك عدد من الأوراق المطلوبة، للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، الأوراق المطلوبة للتقديم فى الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى

- شهادة بصافي الدخل الذي يحصل عليه المتقدم، معتمدة من جهة العمل.

- عقد إيجار.

- إيصال مرافق حديث سواء كان مياه أو كهرباء أو غاز.

- قسيمة زواج بالنسبة للمتزوج.

- شهادات ميلاد للأولاد إن وجدوا.

‐ صورة بطاقة الزوج والزوجة.

- قيد عائلي.

- قسيمة طلاق بالنسبة للمطلقات.

- شهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.

- شهادة معاقين بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وسيتم تسليم الوحدات السكنية ضمن الإعلان الـ 15 للإسكان الاجتماعى، كاملة التشطيب، أي جاهزة للسكن، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.