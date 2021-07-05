وزيرا الإسكان والبيئة يتابعان تطوير التجلي الأعظم: جار تنفيذ 14 مشروعا

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وعدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، وذلك بحضور مسؤولي عدد من الجهات التابعة للوزارتين.

تنفيذ 14 مشروعاً لتطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين

وأوضح الجزار، في بيان صادر اليوم، أنَّه جارٍ تنفيذ 14 مشروعاً لتطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وهي: (تطوير النزل البيئي القائم – إنشاء النزل البيئي الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلي – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإداري الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادي الدير – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول).

وأوضح وزير الإسكان، أنَّ مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، مؤكّداً أنَّ جميع تصميمات المباني والمنشآت الجاري تنفيذها في مشروع التطوير، متوافقة مع البيئة، حيث يهدف مشروع التطوير إلى حماية البيئة الطبيعية فى مدينة سانت كاترين، والحفاظ على الطابع البيئي والبصري للطبيعة البكر، بما يؤهلها لتكون مقصداً عالمياً للسياحة الروحانية.

وأضاف وزير الإسكان، أنَّه تمّ أيضاً خلال الاجتماع، مناقشة أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارتين، والخاصة بمتابعة تشغيل محطات الصرف الصناعي، حيث تمّ تأكّيد ضرورة إلزام المصانع باتباع المعايير والمقاييس الخاصة بمعالجة الصرف الصناعي، من أجل الحفاظ على كفاءة الشبكات ومحطات المعالجة، ومعالجة مياه الصرف طبقاً لأعلى المعايير العالمية.

من جهتها، توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، ومسؤولي قطاع المرافق، على الجهود المبذولة، في الارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحي، وتطبيق أعلى المعايير والمقاييس العالمية المتبعة في هذا الشأن.

كما أثنت وزيرة البيئة، على الجهد الذي تبذله وزارة الإسكان في تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والتي تعد واحدة من أهم المحميات الطبيعية، موجهة بتذليل أي عقبات تواجه الدراسات البيئية، ودراسات تقييم الأثر البيئي لمشروعات التطوير، بحيث يتمّ التطوير مع مراعاة الأبعاد البيئية والاجتماعية والحفاظ على الخصائص الطبيعية والثقافية المميزة لمنطقة سانت كاترين.

وأشارت إلى أنَّ الاجتماع، تناول ملف الإدارة المتكاملة للمخلفات، والتعاون في تنفيذ منظومة المخلفات والخطط التشغيلية للمنظومة بالمدن الجديدة، والتي تنفذها وزارة الإسكان مع متابعة وزارة البيئة للخطط ومراحلها التنفيذية طبقًا لقانون المخلفات، سواء فى إنشاء المدافن أو المحطات الوسيطة أو المصانع.