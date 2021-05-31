«الإسكان»: طرح الإعلان الـ15 تزامنا مع الإعلان عن مبادرة التمويل العقاري

ينتظر المواطنون خلال هذه الفترة، إعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح وحدات سكنية جديدة، ضمن الإعلان الـ15 للإسكان الاجتماعي.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح الإعلان الـ 15، متوقف على إعلان البنك المركزي عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة، حيث تسمح مبادرة التمويل العقاري الجديدة، بتقسيط قيمة الوحدة السكنية، لمدة 30 عاما، وبفائدة متناقصة 3%.

ومن المرتقب إعلان موعد تطبيق مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به خلال الفترة المقبلة.

المستندات المطلوبة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد

1- استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار المرفقين بالكراسة بخط واضح.

2- إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي «سارية» للمتقدم وزوجته.

4- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة إذا كانت تعمل على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

5- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية «عمل إضافي - الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلا إضافيا»، تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة إذا كانت تعمل على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.

شروط الحصول على وحدة سكنية بالطرح الجديد

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- لا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3- لا يحق للمتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

4- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.