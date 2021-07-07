من غير أسئلة متوقعة.. نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

أيام قليلة وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2021 وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تأمينية مشددة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وعلى جانب آخر يستعد الطلاب للامتحانات من خلال المذاكرة والمراجعة الجيدة لجميع المقررات الدراسية، بالإضافة إلى التدريب على الأسئلة الجديد، لذلك هناك مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة يجب اتباعها جيداً في الامتحانات بحسب ما كشفه الدكتور ربيع عبدالوهاب، أستاذ فلسفة التربية لـ«الوطن».

ترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز النصائح:

1-عند استلام ورقة الأسئلة، احرص على قراءتها بعناية ودقة وحتى تتأكد من فهمك للسؤال، وبالتالي تتمكن من وضع الإجابة المطلوبة منك.

2-لا تدع نفسك فريسة للقلق والتوتر حتى لا تكون عرضة للارتباك والتشتت والنسيان.

3- حدد فترة زمنية للحصول على قسط من الراحة حتى تتمكن من تجديد نشاطك.

4-احرص على أخذ فترة كافية من النوم حتى تتمكن من التركيز في لجنة الامتحان.

5-لا تناقش زملاءك في المادة قبل الامتحان، ولا تركض وراء ما يسمى بالأسئلة المتوقعة لأن هذا يؤدي إلى التوتر، ويشتت ذهنك وأفكارك.

6-تجنب الدخول على وسائل التواصل الاجتماعي، ومتابعتها في الفترة ما قبل الاختبارات النهائية، لأنها تسرق الوقت بشكل كبير جداً.

7-انتبه لمواعيد امتحان كل مادة.

8-احرص على الهدوء ولا تقلق عندما لا تتذكر الإجابة وذلك لأن الهدوء يمنحك الاسترخاء، وبالتالي يمكنك أن تتذكر الإجابة.

9- لا تتأخر في ذهابك إلى المدرسة حتى لا تتعرض للتشويش أو الارتباك.

10-احرص على تناول الأكلات الصحية التي يحتاج إليها الجسم، وتجنب الوجبات السريعة، والأطعمة غير الصحية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت أنه سيتم تطبيق إجراءات مشددة في جميع اللجان الامتحانية لمنع الغش، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد.