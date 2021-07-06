التعليم توفر مراجعة لطلاب الثانوية العامة في مادة اللغة الإسبانية

وفرت وزارة الترية والتعليم والتعليم الفني مراجعة لطلاب الثانوية العامة في مادة اللغة الإسبانية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 يوليو في تمام الساعة الخامسة مساء، على منصة حصص مصر التعليمية، وشددت على طلاب الثانوية العامة بمتابعتها والاستفادة منها جيدا، حيث تدرب الطلاب على طبيعة الأسئلة الجديدة وآلية الإجابة عليها، وتنطلق امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

«التعليم» تشدد على طلاب الثانوية العامة بمتابعة مراجعة مادة اللغة الإسبانية

وأضافت الوزارة، أنّ مراجعة الثانوية العامة في مادة اللغة الإسبانية، يقدمها عناني عبداللطيف، معلم مادة اللغة الإسبانية، وتوفر منصة حصص مصر التعليمية، الكثير من المراجعات في جميع المقررات الدراسية باللغة العربية والإنجلزية واللغة الفرنسية، وتدرب الطلاب على طريقة الأسئلة في الامتحانات.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنّها وفرت الكثير من المنصات التعليمية لطلاب الثانوية العامة 2021، مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة البث المباشر ومنصة إدارة التعلم وبنك المعرفة المصري، وهذه المنصات توفر محتوى تعليمي رقمي للطلاب على مدار اليوم.

مراجعة مادة اللغة الإسبانية تدرب طلاب الثانوية العامة على طريقة الأسئلة الجديدة

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت التفاصيل المتعلقة بالاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث تعقد الامتحانات ورقيا فقط، ويستخدم الطلاب الامتحان للاطلاع على الكتب الرقمية وتسجيل الحضور فقط.

وأضافت الوزارة، أنّه مسموح لطلاب الثانوية العامة بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي فقط، وغير مسموح بدخول كتابي القصة والنحو في مادة اللغة العربية، لافتة إلى أنّ الامتحانات لا تشتمل أي أسئلة مقالية، وسيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية، بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بينهم، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما سيتم تطبيق عقوبات رادعة على الطلاب في حالات الغش.