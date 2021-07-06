حملة للتبرع بالدم في مركز شباب «ناصر» بأسيوط في ذكرى 30 يونيو

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، انطلاق حملة التبرع بالدم، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بمركز شباب «ناصر»، وذلك بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بأسيوط، وذلك لسد احتياجات المستشفيات من أكياس الدم.

تأتي هذه الحملة ضمن احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو، تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. 7 أعوام من الإنجازات»، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الرحمن شلش، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، والدكتور عبد الغفار محمد، مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بأسيوط، وأيمن محروس، رئيس حي شرق أسيوط، وعدد من الأطباء والمتبرعين والشباب المتطوع بمراكز الشباب.

بدأت الفعاليات بتفقد سيارات نقل الدم بمركز شباب ناصر، والتقى المحافظ الشباب المتبرع بالدم من المتطوعين بمراكز الشباب، ووجه لهم الشكر على مشاركتهم التطوعية في الحملة، كما وجه الشكر للفريق الطبي بالمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم، ومشاركته في الحملات التطوعية للتبرع بالدم.

وتابع المحافظ إقبال الشباب على إجراء الكشف الطبي والتبرع بالدم، لافتاً إلى ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم، الذي يبرز القيم الإنسانية الجميلة، ويفعل دور المشاركة المجتمعية من خلال تقديم المساعدة والعون لانقاذ حياة المرضى وخاصة مرضى الطوارئ والحالات الحرجة، مشيراً إلى تنظيم فعاليات الحملة بجميع مراكز الشباب بقرى ومراكز المحافظة.

ودعا محافظ أسيوط، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، المواطنين للمشاركة في التبرع بالدم، سواء خلال الحملة، أو في المركز الإقليمي لنقل الدم، أو في المستشفيات العامة والجامعية ومراكز الشباب، والتخلص من المخاوف التي تسيطر على البعض خلال عملية نقل الدم، لافتاً إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية التبرع الدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، وتقديم حياة طويلة لمصاب أو مريض، وخاصةً لأحداث الطوارئ مثل حوادث الطرق وحالات الأمراض المزمنة.

وأوضح أن الفريق الطبي المشارك في الحملة على كفاءة عالية لإستقبال المتبرعين، وإجراء الاختبارات الصحية قبل التبرع، للتأكد من صلاحية المتبرع للمشاركة في الحملة، لافتاً إلى ضرورة نشر ثقافة التبرع بالدم، والذي يبرز القيم الإنسانية الجميلة، ويفعل دور المشاركة المجتمعية، من خلال تقديم المساعدة والعون لإنقاذ حياة المرضى، وخاصةً مرضى الطوارئ، والحالات الحرجة، انطلاقاً من الدور والواجب الإنساني لهم في بناء الإنسان المصري، موضحاً أن التبرع بالدم كل 3 أشهر مفيد للصحة ولتجديد الدم.