محمد صلاح سكرتيرا مساعدا لمحافظة أسيوط

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، حركة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

وتضمنت الحركة تصعيد نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية، وتصعيد محمد صلاح الدين ناجي رئيس مركز ومدينة المنيا سكرتير مساعد لأسيوط.

من جانبه قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التهنئة إلى المهندس نبيل الطيبي والشكر على ما قدمه من جهد وإخلاص وعمل دؤوب خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديد كما وجه تهنئة للسكرتير المساعد الجديد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تواجد جميع القيادات التنفيذية بالشارع والمواقع الحيوية لمتابعة المشروعات التنموية والدفع بجهود منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة التنموية والخدمية خاصة في القطاعات الحيوية التي تمس المواطنين بشكل أساسي.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قد أصدر صباح اليوم حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وتضمنت تنقلات وتصعيد وتعيينات، لحوالي 17 قيادة محلية بمحافظات دمياط والجيزة والقليوبية وأسيوط والمنيا والإسماعيلية وكفر الشيخ والدقهلية.