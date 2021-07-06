نائب محافظ كفر الشيخ يكرم أسر الشهداء باحتفالية 30 يونيو

كرم عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من أسر الشهداء، اليوم الثلاثاء، خلال احتفالية أقامتها مديرية الشباب والرياضة بذكرى ثورة 30 يونيو، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين بشرى، مديرة عام مديرية الثقافة، والدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.

وقال نائب محافظ كفر الشيخ، خلال الاحتفالية، إن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية، وأشدها نبلاً، وهي الانتماء والولاء للوطن، موجهاً رسالة إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمناً لرفض الإرهاب قائلاً: «نفخر بكم وننحني إجلالاً لأرواحكم الطاهرة».

تضمن الحفل عرض فيلم قصير عن أهم انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار السنوات السبع الماضية، وتكريم 5 أسر شهداء بالشيخ زويد، أثناء مداهماتهم للبؤر الإرهابية.

ولفت إلى أن ثورة 30 يونيو المجيدة، من أعظم الثورات التي عرفها شعوب العالم، لأنها جسدت انتصار الإرادة الشعبية بمساندة القوات المسلحة، وإدراكها لحجم التحديات والتهديدات ليس للأمن القومي لمصر فقط، بل لوجود وكيان الدولة بأكملها.

وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت قراراتها الجادة والشجاعة ضد قوى الإرهاب والفساد والشر، وعملت على تثبيت أركان الدولة في كافة المناحي وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، والاستقرار في كافة المجالات يترسخ يوماً بعد يوم، بالنمو والرخاء، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري.