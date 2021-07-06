وزير الخارجية: إثيوبيا لا تهتم بالمساعي المبذولة لحل أزمة السد

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن إثيوبيا لا تهتم بالمساعي المبذولة لحل أزمة السد، خاصة فيما يتعلق بدور جامعة الدولة العربية، حيث تسعى للحجر على أعضائها أن يكون لهم موقف داعم للحل السلمي ومصر والسودان.

وأوضح شكري، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «العربية» أن الجامعة العربية هي منظمة إقليمية لها كل الحق أن تُدلي بدلوها إزاء أي قضية لها اتصال بأعضائها، وهذا هو الوضع في هذه القضية، وبالتالي فإنه لا يرى كيف لا تكون الجامعة العربية مهتمة بهذا الموضوع وتدلي بدلوها بخصوصه.

وأشار شكري أن الجامعة العربية، تسعى لحل يؤدي إلى فتح قنوات التعاون والاتصال مع شقيقة وجارة في النطاق العربي، فالجامعة العربية وأعضاؤها يهتمون اهتماما بالغا بالعلاقات العربية الأفريقية ولا يمكن التنصل أن هناك دولًا عربية أفريقية، لها كل الارتباط والانتماء إلى القارة الأفريقية ويهمها ويهم شركاءها في المشرق العربي أن تظل حقوق الدول العربية محفوظة.

وقال إن هناك اتصالًا كثيفًا ومباشرًا مع دوائر الإدارة الأمريكية المختلفة، سواء في وزارة الخارجية أو البيت الأبيض في ملف السد الإثيوبي، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية متصلة بهذا الموضوع عن قرب، كما أن هناك تنسيقات واتصالات مع الدول دائمة العضوية، وبقية أعضاء مجلس الأمن؛ للوصول إلى حلول سلمية وعادلة.