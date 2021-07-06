تراجعت بنسبة 70%.. كورونا يعصف بصادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة

كشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء عن تراجع صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة بنحو 70% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020.

ووفقا لبيانات المجلس، فإن قيمة صادرات الحلي والأحجار الكريمة بلغت 348 مليون دولار، خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي، مقارنة بـ1.1 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع 70%.

وأشارت البيانات إلى أن كندا جاءت في المرتبة الأولى، ضمن قائمة الدول المستوردة للمنتجات الثمينة بقيمة 133 مليون دولار، مقارنة بـ239 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي، وبنسبة تراجع 44%، فيما جاءت الإمارات العربية في المرتبة الثانية بقيمة 110 مليون دولار، مقابل 830 مليون دولار، وبتراجع 87%، ثم حلت أستراليا المرتبة الثالثة بقيمة 103 مليون دولار، مقارنة بـ46 مليون دولار بنسبة زيادة 124%.

وكشفت البيانات، أن صادرات الذهب والأحجار الكريمة لتركيا سجلت تراجعا بنسبة 87%، حيث سجلت قيمتها مليون دولار فقط، مقارنة بـ8 ملايين دولار في أول 4 أشهر من العام الماضي، وكان لافتا التراجع الكبير لصادرات القطاع إلى المملكة السعودية، حيث بلغت نسبة التراجع 100%، إذ لم تصدر مصر إلى السعودية أي قيمة تذكر مقارنة بـ3.2 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

من جانبه، أرجع سمير نعمان، وكيل المجلس التصديري لمواد البناء، التراجع الحاد في صادرات الذهب إلى أزمة فيروس «كورونا» التي خفضت الطلب على الذهب في الأسواق التقليدية، التي تعد الأسواق الخليجية في مقدمتها.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن حالات الإغلاق الشاملة التي طبقتها الدول لتحجيم انتشار فيروس كورونا، ووقف الرحلات الجوية مع حظر التجول في العديد من البلدان تسببت في عدم تصدير الكميات ذاتها، التي كانت تُصدر في فترات ما قبل الوباء.

وأوضح نعمان، أنه على الرغم من التراجع الكبير في صادرات الذهب إلا أن قطاع مواد البناء بأكمله نجح في تحقيق معدلات نمو بنسبة 14%، عبر باقي القطاعات، ومنها الحديد والأسمنت.