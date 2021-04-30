المجلس التصديري للصناعات الغذائية: ليبيا سوق واعدة ونسعى لاستعادتها

قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن السوق الليبية تعد من بين أهم الأسواق الواعدة لمصدري الصناعات الغذائية، مؤكدًا في تصريحات لـ«الوطن» أن المصدرين يسعون لاستعادة تلك السوق، بعد حالة الاستقرار السياسي النسبي التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الالدكتور مصطفى مدبولي برفقة 11 وزيرا في الحكومة إلى طرابلس.

وأشار إلي أن المجلس التصديري وضع خطة تفصيلية لفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة الصادرات، موضحا أن السوق الليبية لا تعد من الأسواق الجديدة، لأنها تعتبر من الأسواق الرئيسية لمصدري الغذاء المصري، لافتا في الوقت ذاته إلي أن القرب الجغرافي يجعل ليبيا على رأس الأولويات للمصدرين.

وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية، فإن ليبيا احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر استيرادا للغذاء المصري، حيث بلغت صادرات مصر من الغذاء إليها نحو 58 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 4%.

وتشير البيانات إلي أن سوق ليبيا تأتي مباشرة بعد سوقي الأردن والسعودية، حيث استوردت الأولى من مصر غذاءً بقيمة 59 مليون دولار، والثانية بقيمة 84 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب تقرير المجلس التصديري، فإن سوق ليبيا تسبق أسواق كل من أمريكا (48 مليون دولار)، والسودان (47 مليون دولار)، والجزائر (45 مليون دولار)، والمغرب (39 مليون دولار).

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي زار طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى، مكون من 11 وزيرا وعدد من المسؤولين.

وضمت الزيارة كافة الوزراء المعنيين بالمشروعات التنموية مع ليبيا، مثل وزراء البترول والإسكان والمرافق، والنقل، والتضامن، والتجارة والصناعة، والاتصالات، والصحة، والتعليم، والتعاون الدولي، والقوى العاملة، إضافة إلى رئيس هيئة الاستثمار.