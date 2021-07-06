ارتفاع أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق لـ 1000 جنيه

أعلنت الشعبة العامة لمواد البناء، ارتفاع أسعار الأسمنت بالأسواق، مشيرة إلى أن طن الأسمن وصل سعره إلى 1000جنيه بزيادة قدرها 200 جنيه، على مدار الأسابيع الماضية.

وأرجعت الشعبة أسباب ارتفاع الأسعار إلى تعظيم أرباح الشركات، وصدور قرار من جهاز المنافسة ومنع الاحتكار رقم 56 لسنة 2021 بالموافقة على طلب شركات الأسمنت بإعفائها من الحظر الوارد في المادة 6من قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وطالبت بفرض الرقابة على الشركات وحساب التكلفة الفعلية لها وتحديد هامش ربح لا يتجاوز30%.

وفي هذا الصدد، اعترض تجار مواد البناء بالغرف التجارية على قرار جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، مؤكدين أن هذا القرار ساهم في تعطيش السوق والإخلال بحصص الوكلاء والتجار، تمهيدًا لرفع الأسعار دون مبرر في ظل تراجع الرقابة الحكومية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن شركات الأسمنت تعمدت تعطيش السوق والإخلال بحصص التجار المتعاقد عليها، بموجب العقود المبرمة بين التجار والشركات.

وأضاف«الزيني» أن الشركات رفعت خلال الفترة الماضية الأسعار بدون مبرر، موضحًا أن بعض شركات الأسمنت خفضت الحصة اليومية إلى 50 % لتبلغ 3.5 ألف طن بدلًا من 7 آلاف طن، كما جرى تخفيض الحصص الشهرية لكل وكيل، منتقدًا إدعاء مسؤولي الشركات بتخفيض الطاقة الإنتاجية.

وتابع: « أسعار الأسمنت ارتفعت حسب إعلان بنسب تراوحت بين 50 إلى 200 جنيه للطن، ليصل البيع في بعض الشركات إلى 1000جنيه»، محذرًا مما وصفه بالكارثة في تجارة الأسمنت الفترة المقبلة، واتهمت شركات الأسمنت وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار بـتجاوز القانون والبيع بأضعاف التكلفة.

في سياق متصل، أعلنت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن عقد اجتماع عاجل الخميس القادم لرفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء، مطالبة فيها بإلغاء قرار جهاز المنافسة ومنع الاحتكار.