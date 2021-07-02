استقرار أسعار الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة، استقرارا فى الأسواق، عقب إعلان الشركات للأسعار الأسبوعية، «استمرت طيلة الأسابيع الماضية»، وسط تخمة في المعروض.

وكانت شعبة مواد البناء بالغرف التجارية أشارت إلى مواصلة ارتفاع أسعار الأسمنت فى الأسواق خلال الأيام الماضية، بينما أرجع أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة ارتفاع الأسعار إلى تعظيم الأرباح.

ووصف الزينى فى تصريح لـ«الوطن»، ارتفاع الأسعار بغير المبرر، لوجود وفرة فى المعروض وتخمة فى الإنتاج من الإسمنت، موضحا أن شركات الأسمنت أبلغت التجار بالارتفاع عبررسائل «sms»، قائلا: «إن الأسواق غير مستوعبة لأى زيادات».

أسعار الأسمنت اليوم

أسعار الأسمنت المسلح

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 830 جنيهًا وهي الأعلى سعرا للبيع.

أسمنت سيناء يباع بسعر 770جنيها.

أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 760 جنيها للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 775 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر800 جنيهًا.

- أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 790 جنيهًا.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 825 جنيه.

- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 840 جنيها .

- أسمنت المسلة يباع الطن بسعر 790 جنيه

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 650 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 660 جنيه.

- أسمنت السويدى يباع بسعر 660 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2450 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2430 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2420 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 805 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 820 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 820 جنيهًا.

أسعار الجبس

فيما استقرت أسعار الجبس، اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 بنحو:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.

- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.