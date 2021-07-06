وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع الحالة الصحية لمدير الكرة بالنادي

صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر، بأن وزارة الإنتاج الحربي تولي العاملين بها كافة أطر الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن حالة خالد مهدي، مدير الكرة للفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي، تُتابع بشكل دوري من المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، العضو المنتدب.

ولفت بكر إلى أن هناك لجنة من الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، قامت بزيارة خالد مهدي بـ«مركز الدكتور ياسين عبد الغفار» بمدينة نصر، كما قام اللواء أشرف عبد الحليم عامر، رئيس مجلس إدارة نادي المصانع الحربية بزيارة «مهدي» للاطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية.

وقام المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، العضو المنتدب، بالتواصل تليفونيا مع خالد مهدي للاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدا له أن وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع الحالة الصحية أولاً بأول ووجه سيادته باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة تجاه حالة «مهدي».

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن قيادات الإنتاج الحربي على تواصل دائم ومستمر بجميع العاملين بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، لافتا إلى أن «مهدي» تم تعيينه في عام 2006 بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) وقد تم انتدابه بمأمورية لنادي الإنتاج الحربي اعتبارا من أغسطس 2010 وقد منح الفريق الكثير من الجهد والتعب، مؤكدا أن الوزارة تعمل جاهدة لتوفير أفضل طرق العلاج التي تناسب حالته الصحية لاستكمال مسيرته مع فريق الإنتاج الحربي.