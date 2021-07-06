غرامات ركوب القطار بدون تذكرة: تصل لـ100 جنيه

حددت هيئة السكة الحديد، غرامات ركوب القطار بدون تذكرة لمنع أي راكب يستقل القطارات دون دفع قيمة التذكرة، حيث أكدت أن هناك غرامات فورية يتم تطبيقها في الحال على اركاب المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطار، حيث تصل الغرامة إلى 100 جنيه، حال استقلال قطار Top Vip بدون تذكرة، و50 جنيها للقطارات الروسية، موضحة أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات.

غرامات ركوب القطار بدون تذكرة: 50 جنيها غرامة استقلال القطار الروسي دون تذكرة

وقالت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل لها، إن غرامات ركوب القطار بدون تذكرة، تنفذ على جميع الركاب، لعودة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، منوهة إلى أنه سيتم تركيب بوابات إلكترونية بالمحطات الرئيسية لمنع دخول أي راكب لا يحمل تذكرة استقلال القطارات، مؤكدة أنه تم تحديد غرامة 40 جنيها حال استقلال قطارات النوم دون تذكرة.

غرامات ركوب القطار بدون تذكرة: 40 جنيها غرامة استقلال قطارات النوم دون تذكرة

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أن غرامات ركوب القطار بدون تذكرة، ستعمل على خفض وتقليل عدد الركاب المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطار، موضحة أنه تم تحديد 30 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات الإسباني والفرنساوي دون تذكرة، و20 جنيهًا للقطارات المميزة.

وأكدت الهيئة، أنها انتهت تماما من استعداداتها النهائية لاستقبال عيد الأضحى 2021، بتجهيز القطارات وصيانتها وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات، لمنع زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر.

غرامات ركوب القطار بدون تذكرة: 30 جنيها غرامة استقلال القطار الإسباني والفرنساوي دون دفع قيمة التذكرة

وأضافت هيئة السكة الحديد، أن غرامات ركوب القطار بدون تذكرة، وضعت لإحكام السيطرة على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطار، مؤكدة أنه تم تحديد مبلغ 15 جنيهًا غرامة حال استقلال قطارات الضواحي بدون تذكرة، و70 جنيهًا للمدخنين داخل القطارات، و50 جنيها غرامة عدم ارتداء الكمامات الطبية، و200 جنيه للعبث بالمعدات الخاصة بالقطارات، و200 جنيه أخرى، غرامة حمل أي مواد قابلة للاشتعال داخل القطارات.

غرامات ركوب القطار بدون تذكرة: 15 جنيها غرامة استقلال قطارات الضواحي بدون تذكرة

وصرح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تصريحات لـ«لوطن»، بأنه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل غرامات التهرب من دفع قيمة التذكرة في الحال بمحضر إثبات حالة، موضحا أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.