أسعار اللحوم في الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى.. «الجملي» الأرخص

أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك، ويقبل المواطنون على شراء الأضحية؛ لذا يحرصون على معرفة أسعار اللحوم في محلات الجزارة والأسواق بشكل مستمر.

وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها للمتابعين والقراء أسعار اللحوم في محلات الجزارة ومنافذ وزارة الزراعة على النحو التالي:

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

رصدت «الوطن» أسعار اللحوم بمختلف أنواعها، على النحو التالي:

ترواح سعر عرق التربيانكو ما بين 140 و160 جنيها للكيلو، واختلف سعر الكيلو جرام من اللحم المفروم بين 120 و130 جنيهًا، كما تراوح سعر الموزة الكندوز بين 130 إلى 150 جنيهًا.

أما اللحم الكندوز سجل في محلات الجزارة بين 150 إلى 160 جنيهًا للكيلو، كما سجلت الكبدة الكندوز بين 130 و150 جنيها، وتراوحت أسعار السجق البلدي بين 120 و130 جنيها، واختلفت أسعار الاستيك والبفتيك ما بين 130 و150 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار الكيلو جرام من اللحم الضأن في محلات الجزارة بين 130 و150 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو من اللحم الجملي بين 95 و120 جنيهًا، واستقر سعر كباب الحلة بين 130 و145 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

وأعلنت وزراة الزراعة، تخفيضات على اللحوم تصل إلى 30% في منافذ وزارة الزراعة مع اقتراب عيد الأضحى؛ للتخفيف عن المواطنين.

وأوضح الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنه تم توفير عجول وأغنام للحجز بأسعار مخفضة، كما تم توفير لحوم بمنافذ الوزارة بأسعار تقل بنسبة 30% عن مثيلتها في الأسواق، حيث جاءت أسعار لحوم الكندوز الصغير المخصصة لعيد الأضحى 2021 بسعر 110 جنيهات للكيلو، ولحوم الضأن بـ 110 جنيهات للكيلو.