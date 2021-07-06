مصرع مدرس صعقا بالكهرباء في بني سويف

لقى مدرس مصرعه صعقاً بالكهرباء من أحد أعمدة الإنارة، في قرية «البرقي»، التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف، بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب، مدير المرفق، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ بمصرع شخص بعد أن صعقه التيار الكهربائي من عمود إنارة بقرية «البرقي»، بمركز الفشن، حيث جرى الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتبين أن الجثة لمدرس يُدعي «عاطف ع. ش.»، 45 سنة، مقيم قرية «البرقي»، بمركز الفشن، وجرى إيداعها مشرحة المستشفى، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت محافظة بني سويف، في وقت سابق هذا الأسبوع، مصرع شخصين غرقاً بمركزي ببا والواسطى، وجرى انتشال جثتيهما، وإيداعهما ثلاجات حفظ الموتى لحين تسليمهما إلى ذويهما بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ففي الواقعة الأولى عثر أهالي قرية «قمن العروس»، بدائرة مركز الواسطى، على جثة مُسن غارقة في مياه مصرف القرية، وجرى انتشال جثته ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وفي الواقعة الثانية، جرى انتشال جثة شاب، من أمام قسم شرطة الإنقاذ النهري بكورنيش النيل في مدينة بني سويف، عقب غرقه منذ أقل من يومين في نهر النيل بمركز ببا، وجرى نقل جثته إلى مشرحة المستشفى الجامعي ببني سويف تحت إشراف النيابة العامة.