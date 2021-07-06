تراخيص البناء الجديدة 2021 في بني سويف.. تعرف على أماكن تقديم الطلبات

تواصل المراكز التكنولوحية بمحافظة بني سويف، استقبال طلبات تراخيص البناء الجديدة، مع تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في إبريل الماضى، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنها بدأت خلال الأيام الماضية، في تدريب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات على آليات وطرق تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، وذلك من خلال دورات تدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة.

أماكن تقديم طلبات تراخيص البناء الجديدة 2021 في بني سويف

1- المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

2- المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.

3- المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

4 - المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

5- المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا.

6 - المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا.

7 - المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن.

وزارة التنمية المحلية: تدريب 1400 موظف وقيادة بالمراكز التكنولوحية على تراخيص البناء الجديدة 2021

وأوضحت الوزارة أنه تم تدريب 1400 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى والجامعات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال تقسيمهم إلى مجموعات متعددة استمرت 13 يومًا، وتم التدريب على خطوات وشروط الحصول على تراخيص البناء الجديدة وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة، والتدريب على الإجابة عن أسئلة المواطنين المتعلقة بالمنظومة الجديدة، حتى يكونوا مؤهلين للتطبيق الفعلى وتعميم الاشتراطات البنائية

وتهدف عملية تطبيق الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، ومنظومة التراخيص الجديدة، إلى ضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني وتضمنت التعديلات وضع منظومة جديدة لاستخراج التراخيص ستكون أسهل بكثير مما سبق، وتم إشراك الجامعات المصرية فى هذه المنظومة وتم تحديد العلاقة بين المواطن والمركز التكنولوجي، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة في إصدار التراخيص، وذلك من أجل سد أي باب للفساد، وحفظ حق المواطن، ومنع التلاعب.