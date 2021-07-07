«خليك في الأمان».. كيف تحمي رسائلك على تطبيق ماسنجر

يوفر فيس بوك خيار الخصوصية من خلال تطبيق المراسلات النصية بين الأشخاص «ماسنجر» حيث يمكنك محادثة أصدقائك وأحبائك دون أن يطلع أحد على ما تقولونه والأسرار التي بينكما، ولكن قد يحدث اختراق لهذه الرسائل من آن لآخر أو تقع تحت يد أحد الأشخاص، لذا يسعى الكثيرون إلى حماية رسائلهم على ماسنجر.

وفي ظل وجود مجموعة من الجهات التي تعمل على التجسس على الماسنجر وقراءة المحادثات التي ترسلها، نشر موقع «ديجتال تريندز» التقني المتخصص الطريقة المثلى لإخفاء رسائلك الخاصة على فيسبوك، وتشفيرها بحيث لا يمكن لأي شخص غيرك أن يفتحها من دون علمك، ومن دون حذف تلك الرسائل.

كيف تحمي رسائلك على ماسنجر

وهناك عدة طرق منها ما يلي:

خطوات حماية رسائلك على ماسنجر

اضغط على زر «هوم» لعرض محادثات فيسبوك.

- انقر ضغطة مطولة على المحادثة التي تود أرشفتها.

- ثم انقر على زر أرشيف.

- ثم اذهب إلى الإعدادات واجعل أرشيف فيسبوك محميا بحيث لا يفتح إلا ببصمة الإصبع.

أو يمكنك حماية رسائلك على تطبيق التواصل الشهير ماسنجر من خلال اتباع ما يلي:

افتح تطبيق ماسنجر.

2. ثم قم بالضغط على صورة الملف الشخصي من أعلى اليسار.

3. وبعدها توجه إلى الخصوصية واضغط على خيار قفل التطبيق.

4. ثم انقر على طلب Face ID أو طلب Touch ID بناءً على iPhone أو iPad الذي تستخدمه.

5. وبعدها قم بتحديد الإطار الزمني لقفل التطبيق بعد مغادرته.

6. وفي النهاية وبعد الانتهاء من الخطوات السابقة، سيتم قفل التطبيق تلقائيًا بعد الإرشادات المحددة.

خطورة الهجمات الإلكترونية التي يتعرض لها الفيس بوك

وفي العام الماضي تعرض موقع Facebook لهجوم من قبل الهاكرز، ما عرَّض أكثر من اثنين مليار من المستخدمين للخطر وانتهاك الخصوصية ونشر معلوماتهم واستخدامها لأغراض غير قانونية.

ولقد أدى ذلك إلى أن Facebook أرسل العديد من المرات إلى المستخدمين مناشدات بتغيير كلمات المرور الخاصة بحسابهم للتأكيد على الحماية لحساباتهم.