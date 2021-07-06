«التعليم» تصدر تعليمات جديدة بشأن الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات في جميع المحافظات بضرورة التنسيق مع المحافظين، والتنسيق مع مديري مديريات الصحة بالمحافظة، ومديري الأمن، للتأكيد على توافر الحراسة اللازمة لكل لجنة امتحانية في امتحانات الثانوية العامة ، المقرر عقدها يوم السبت المقبل، مشددة على ضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتديين إلى مديرية سيادتكم لإخطارهم بكافة تعليمات الامتحانات، مؤكدة على تشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية.

وأضاف الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن»على نسخة منه، بضرورة السماح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي فقـط دون أي إضافات ورقية أو ملازم، ولكـن يسمح بتعليقـات الطالب المدونة بالكتاب، مشددة على ضرورة التأكيد على تواجد عامل العهدة بالمدرسة يوميًا وتكليفه بالمبيت داخـل مقـر اللجنة حتى تتمكن شـركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقًا للجدول الزمني المعد، والتأكيد على الطلاب بضرورة تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع، وإخطارهم بأنه في حال عدم التسليم يكون تقدير الطالب (عدم اجتياز)، وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يُسلم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة المختصة.

وتابعت الوزارة أنه يجب على جميع الملاحظين التأكد من أن الطالب سجيل بياناته على ورقة الإجابة والبابـل شـيت وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف، والتأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابـة بصـورة صحيحة وتوقيع الملاحظين.

وشددت على ضرورة التنبيه على رؤساء اللجان بسرعة الانتهاء من فرش اللجان يوم الخميس الموافق 8/7/2021 مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، وضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة بالمجان صحيحة، وتوقيع الملاحظين بصحة البيانات، علمًا بأنه إذا لم يتمكن الطالـب مـن إدخـال بياناتـه علـى جهـاز التابلت الخاص به فلا يعتبر ذلك عائقا لاستكمال الامتحان، مشددة على التزام الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة البابل شيت سليمة وفق التعليمات، وفي حالة حدوث تليف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة إذا رغب في ذلك، على أن يجرى خلال الفترة الزمنية المخصصة للامتحان، مع ضرورة تحرير محضر يفيد بالتخلص من الورقة التالفة.

كما شدد على ضرورة عدم تواجد أي شخص باللجنة بدون عمل فعلي وتوزيع الأعمال على جميع العاملين باللجنـة علـى أن يكـون ذلـك تحت مسئولية رئيس اللجنة شخصيًا، والتنبيه على العاملين باللجنة بضرورة التواجد من الساعة الثامنة لضمان اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والأمنية.