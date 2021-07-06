أحمد السعدني يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته في الجيم

تمارين كثيرة وشاقة يخوضها أحمد السعدني في الوقت الحالي استعدادا لأحد الأعمال الفنية الجديدة التي تتطلب منه وزنا وشكلا معينا، ولكن طموحات «السعدني» الذي بذل مجهودا كبيرا بنزول التدريبات بشكل يومي، جعلته يصاب بآلام شديدة في رقبته وكتفه.

تفاصيل إصابة أحمد السعدني

وكتب أحمد السعدني: «أول ما ابتديت أسخن وأرجع للجيم كتفي ورقبتي قعدوني في البيت بروح أعمل جلسات علاج طبيعي، وأول ما أخف إن شاء الله هحاول أنزل تاني أتمرن، لأن الرياضة بتفرق كتير في النفسية».

وتواصلت «الوطن»، مع أحمد السعدني، بعد إعلان إصابته، حيث قال إن حالته جيدة ويخضع للعلاج الطبيعي أسبوعين، وعندما يجد تحسنا في حالته سيعود مرى أخرى للجيم والتدريبات الرياضية.

وتمنى عدد من الفنانين لـ «السعدني»، السلامة، من بينهم أحمد زاهر، شيكو، رامي رضوان، أحمد الشامي، هيدي كرم، علي الطيب، إبراهيم فايق، إيمي سالم، مريم أمين، أحمد جمال سعيد، إنجي علي، محمد عز، أحمد صفوت، وغيرهم من الفنانين، وكتبت إيمي سالم: «الف سلامة عليك... شوفت أول ما الكسل راح إيه اللي حصل؟؟؟؟....get "well soon habibi»

أحمد السعدني وانسحابه من مسلسل كله بالحب

وكان أحمد السعدني في رمضان الماضي، شارك في مسلسل «كله بالحب» مع زينة، ولكنه تراجع عنه، وكتب وقتها على صفحته على «فيس بوك»: «بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة أنا عمري ما عملت مشكلة في شغلي وعمري ما اختلفت مع زمايلي، إنما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه 24 ساعة مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بلاوي عشان الزنقة والظروف، أنا متربي في ستوديوهات، كبرنا أنا واللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كأنها شتيمة على احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا وتحضيرنا للشغل احترامنا للكلمة قبل العقد للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي على أساسه وافقت اشتغل، وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم، والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل، طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج، الحقيقه أنا ضهري في الحيط أكمل وأقبل بالعبث ده عشان باقي الزملا الفنانين والفنيين المشاركين في العمل اللي ملهمش ذنب والا أقعد في بيتنا واكتفي باللي صورته وأطلب من النقابة تجيبلي حقوقي المادية، وفي كل الأحوال أنا بعتذر لأي شخص بيحبني عن تواجدي في هذا العمل، لأن الحقيقة اللي بيحصل ده مهزلة».