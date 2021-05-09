مسلسل كله بالحب الحلقة 28.. صابرين تتهم أحمد السعدني بقتل شقيقتها

مسلسل كله بالحب الحلقة 28، شهد القبض على مصطفي درويش «إبراهيم كراكيبو»، للتحقيق معه لقتل زوجته نور قدري «شهد»، بعد مقطع الفيديو الذي جعله سامر المصري «صبحي المحامي» يشاهده، وصوره أحد رجاله لها مع أحمد السعدني «دكتور طارق».

مسلسل كله بالحب الحلقة 28.. «إلهام» تتهم طليقها بتهمة قتل شقيقتها

وكان مقطع الفيديو أظهر زوجة كراكيبو وشقيقة صابرين «إلهام»، وهي تتحدث مع أحمد السعدني «دكتور طارق»، أنهما كان على علاقة سويا، وأنها ساعدته على الزواج من شقيقتها بهدف النصب عليها والحصول على الفيلا، وبعد ذلك يطلق هو شقيقتها وتطلق هي من زوجها ويعيشان معا.

كذلك تم التحقيق مع صابرين «إلهام»، حول مقتل شقيقتها، إلا أنها اتهمت طليقها مع أحمد السعدني «دكتور طارق»، بتهمة قتلها، رغم أنها تعلم من القاتل الحقيقي، إلا أنها تعلم من هو القاتل الحقيقي.

الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب

الحلقات السابقة شهدت تحولًا في محور أحداث المسلسل؛ إذ أظهرت أن نور قدري «شهد»، كانت على علاقة بطليق شقيقتها صابرين «إلهام»، أحمد السعدني «الدكتور طارق»، قبل زواجهما، وهي من سهلت له التعارف عليها والزواج منها، بهدف الحصول على الفيلا التي تملكها، ثم تنفصل عن زوجها ويعيشا سويًا.

كما نجح أحمد السعدني «الدكتور طارق»، في عقد اتفاق مع مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بوضع بعض الحبوب المجهضة لطليقته صابرين «إلهام»، للتخلص من الجنين الذي قد يكون سببا في حصولها على الفيلا؛ لأنها ستكون أما وحاضنة.

وبالفعل نفذ مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو» الاتفاق، بعدما حصل على موافقة سامر المصري «صبحي المحامي»، ووضع لها الحبوب، وحدث نزيف شديد لها، وبعد ذلك انتقلت إلى المستشفى وفقدت جنينها بعد عدة أيام من إقامتها في العناية المركزة، ليقترب طارق من الاستيلاء على الفيلا، وعلم الطبيب المعالج أنّ الجنين أُجهض بواسطة الحبوب، واقترح أحد أصدقاء صابرين «إلهام» إبلاغ الشرطة لمعرفة من وضع تلك الحبوب لها.