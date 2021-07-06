آخر أخبار المعاشات.. خطوات الصرف بـ«الموبايل» بدءًا من الشهر المقبل

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن آخر أخبار المعاشات وصرفها، موضحًا أنه سيتم صرف المعاشات عن طريق المحفظة المالية على الهاتف المحمول بداية من شهر أغسطس المقبل، مشددًا على أن مصر تتجه إلى التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، والاعتماد على المنتجات الإلكترونية في كل المشروعات.

آخر أخبار المعاشات: خدمة جديدة

وقال «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الثلاثاء، أن أصحاب المعاشات لديهم الكثير من المنافذ للحصول على المعاشات، ولكن ربما يحدث ازدحام على هذه المنافذ، ولذلك فإن الدولة تتيح لهم وسيلة أخرى للحصول على المعاش، وتكون مدعومة من الدولة.

22 مليون محفظة إلكترونية

وأضاف رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن عدد أصحاب المعاشات يصل إلى 10.5 مليون مواطن، بينهم 2.2 مليون يحصلون على المعاشات من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدولة تحاول جذب هذه الفئة منعًا للطوابير الطويلة، مشيرًا إلى أن مصر بها 22 مليون محفظة إلكترونية، وهي وسيلة سهلة الاستخدام، وبالتالي يستطيع المواطنون الحصول على المعاش من أفرع شركات المحمول، وماكينات الـ«ATM» المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ومن مقدمي الخدمة الذين يصل عددهم إلى 120 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

خطوات الحصول على المعاش بـ«الموبايل»

وتابع بأن صاحب المعاش إذا كان يمتلك محفظة إلكترونية، عليه الذهاب إلى فرع شركة المحمول التي فتح لديها المحفظة الإلكترونية، ويوقع على ورقة برغبته في الحصول على المعاش من خلالها، والشهر التالي سوف ينزل المعاش على المحفظة الإلكترونية، وإذا كان المستفيد ليس لديه محفظة إلكترونية على الهاتف المحمول عليه أن يذهب إلى أي فرع ويفتح محفظة ويوقع على الورقة في نفس الوقت، والشهر التالي يستطيع الحصول على المعاش من خلال هذه المحفظة.

بروتوكول لتنفيذ المبادرة

ولفت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقع بروتوكول اليوم، من أجل تنفيذ هذا المشروع بدءًا من اليوم، ويمكن للمستفيد أن ينضم لهذه الخدمة من اليوم، موضحًا أنهم يستقبلون أيضا شكاوى المواطنين إذا حدثت أي مشكلة.