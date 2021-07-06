التأمينات لأصحاب المعاشات: 3 إجراءات عليك تنفيذها حال فقد بطاقة الصرف

أكّدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ردًا على السؤال الوارد على موقعها الرسمي تزامنًا مع موعد صرف معاشات يوليو 2021، أنَّه في حالة فقد صاحب المعاش لبطاقة الصرف الخاصة به، أو الرقم السري الخاص به، فإن عليه تعديل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية من خلال الآتي:

1- تقديم صاحب المعاش أو المستفيد من المعاش خطاب معتمد ومختوم من البنك أو هيئة البريد متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري، إذا رغب صاحب المعاش، صرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

2 - يقدم صاحب المعاش، أو القائم بالصرف خطابًا معتمدًا ومختومًا من البنك متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة «ميزة» في حالة الرغبة في صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

3 - يقدم القائم بالصرف خطابًا معتمدًا ومختومًا من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

تعديل جهة صرف المعاش

وأوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، على موقعها الرسمي، أنَّه يجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش علي أي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، بحيث تصرف المعاشات من أي من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش​:

- مكاتب هيئة البريد سواء كارت ميزة أو حساب فضي معاشات.

- بنوك القرى.

- يمكن لصاحب المعاش الصرف من بنك ناصر الاجتماعي.

- البنوك التجارية كارت ميزة أو حساب توفير.

- الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.​

خطوات تعديل جهة صرف المعاش

ولفتت هيئة التأمينات إلى ضرورة التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش وارفاق المستندات التالية:

- اذا كانت جهة الصرف على أحد البنوك يتمّ إبلاغ الهيئة بموافقة من البنك على إيقاف المعاش.

- إذا كان لجهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها كارت «ميزة»، يتمّ ابلاغ الهيئة بصورة الكارت.

- إذا كان لجهة الصرف المراد تحويل المعاش عليها حساب فضي معاشات بريد، يتمّ إبلاغ الهيئة بخطاب من البريد شامل رقم الحساب.