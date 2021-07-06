الأمريكية جودي فوستر تتسلم «السعفة الذهبية» في افتتاح مهرجان «كان»

تسلمت الممثلة الأمريكية، جودي فوستر، السعفة الذهبية الفخرية، في حفل افتتاح الدورة الـ74 من مهرجان «كان» السينمائي، منذ قليل، وسلمها لها المخرج الإسباني، بيدرو ألمودوفار، وذلك تكريما لها عن مشوارها السينمائي المميز.

وافتتحت النجمة الأمريكية، جودي فوستر، كلمتها، التي قالتها باللغة الفرنسية، بمناسبة حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي الرابع والسبعين، بقولها «من الجيد الخروج، أليس كذلك؟» في إشارة إلى الخروج من حالة الغلق الشاملة التي فرضها فيروس كورونا.

جودي فوستر: بعد عام من المعاناة نحن أخيرا هنا

وقالت فوستر، أمام القاعة التي ضمت مجموعة كبيرة من النجوم والسينمائيين من مختلف دول العالم، في أول دورة للمهرجان بعد جائحة كورونا التي ألقت بظلالها القاتمة على العالم: «لقد أمضى الكثير منا عامًا في عزلة في فقاعاتنا، وواجه البعض الآخر المعاناة والألم، وها نحن أخيرًا هنا»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وواصلت الممثلة البالغة من العمر 58 عامًا، الاعتراف بأن السينما كانت «شريان حياتها أثناء فترة العزل»، على حد تعبيرها.

وافتتحت منذ قليل، الدورة 74 من مهرجان «كان» السينمائي، بينما كان كثيرون لا يزالون يجدون صعوبة في تصديق ذلك، بعد إلغاء نسخة العام الماضي من المهرجان بسبب جائحة كورونا، بالإضافة إلى شهور طويلة من إغلاق دور السينما في فرنسا والخارج.

وفرضت إدارة المهرجان إجراءات صارمة بسبب جائحة كورونا، ومن لم يتلقَ اللقاح بعد، سيكون عليه الخضوع للفحوص التي تُجرى كل 48 ساعة.

وقال مدير المهرجان، تييري فريمو: «لم ننته من الجائحة بعد وينبغي تاليا توخي الحذر، نحن معتادون على تبادل القبلات في أعلى الدرج، لكننا لن نفعل ذلك، ومع ذلك ستكون قلوبنا حاضرة».

ومن جانبه، قال رئيس المهرجان بيار ليسكور: «لن نقيم الكثير من السهرات والتجمعات الكبيرة التي قد تكون لها عواقب صعبة».

من هي جودي فوستر

وتعتبر جودي فوستر، واحدة من أهم نجمات هوليوود، ولم تكن جائزة السعفة الذهبية هي الأولى لها، حيث إن دولاب جوائزها ممتلئ، ويشمل العديد من الجوائز التي حصلت عليها، وفي مقدمتها جائزتي أوسكار عن فيلمي «The Accused» و«The Silence of the Lambs»، وثلاث جوائز من الأكاديمية البريطانية للأفلام، وثلاث جوائز «جولدن جلوب»، وجائزة «سيسيل بي ديميل» الفخرية، وفي عملها كمخرجة تم ترشيحها لجائزة «إيمي برايم تايم».