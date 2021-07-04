قبل تكريمها في مهرجان كان السينمائي.. من هي جودي فوستر؟

تشهد المدينة الفرنسية كان خلال أيام، انطلاق مهرجانها السينمائي الشهير في دورته الـ 74، والذي يعيد إلى المدينة الفن والسحر بعد عام من توقف الفعاليات بسبب جائحة كورونا، وينطلق المهرجان بحضور صناع السينما من جميع أنحاء العالم في الفترة من 6 إلى 17 يوليو المقبل.

ويأتي تكريم النجمة الأمريكية جودي فوستر على رأس فعاليات الدورة الجديدة، حيث ستمنحها إدارة المهرجان جائزة السعفة الذهبية الفخرية تقديرا لمسيرتها الفنية المميزة، وهو ما أوضحه رئيس المهرجان بيار ليسكور.

جودي فوستر: أدين بالكثير لمهرجان كان السينمائي

«أدين بالكثير لمهرجان كان، لقد غير حياتي تماما»، قالتها «فوستر» التي خطت على السجادة الحمراء لمهرجان كان للمرة الأولى عام 1976، بمشاركتها في فيلم «Taxi Driver» للمخرج مارتن سكورسيزي، الذي فاز بالسعفة الذهبية في المهرجان ذلك العام، وعلى مدار 4 عقود عرضت 7 من أفلامها في «كان» سواء التي قامت ببطولتها أو أخرجتها بنفسها.

رحلة طويلة قطعتها الممثلة الأمريكية في تحقيق معادلة متوازنة غير معتادة في هوليوود، ما بين النجاح الجماهيري والفني، وبالرغم من بلوغها عامها الـ 58 إلا أنها مازالت في أوج موهبتها، في العام الحالي حصلت على جائزة «جولدن جلوب» عن دورها في آخر أفلامها «The Mauritanian».

رحلة جودي فوستر في السينما

البداية كانت منذ السنوات الأولى في عمرها عندما بدأت كعارضة للأطفال وهي في الثالثة من عمرها، وخلال فترة طفولتها ومراهقتها شاركت في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، ولكن انطلاقتها الحقيقية في فيلم الإثارة النفسية «Taxi Driver» لسكورسيزي، الذي لعبت فيه دور فتاة ليل مراهقة، حصلت على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم.

تعتبر جودي فوستر واحدة من أهم نجمات هوليوود، ولم تكن السعفة الذهبية هي الجائزة الأولى، حيث إن دولاب جوائزها ممتلئ على تشمل الجوائز التي حصلت عليها جائزتي أوسكار عن فيلمي «The Accused» و«The Silence of the Lambs»، وثلاث جوائز من الأكاديمية البريطانية للأفلام، وثلاث جوائز «جولدن جلوب»، وجائزة «سيسيل بي ديميل» الفخرية، وفي عملها كمخرجة تم ترشيحها لجائزة «إيمي برايم تايم».

وأثارت الممثلة الأمريكية حالة من الجدل بعد إعلانها مثليتها الجنسية، خلال حفل توزيع جوائز «جولدن جولوب» الـ 70، أثناء حصولها على جائزة «سيسيل بي ديميل» الفخرية.