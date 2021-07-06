بث مباشر لحفل افتتاح الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي

تبدأ بعد قليل فعاليات الدورة الـ 74 من مهرجان كان السينمائي، بحضور مجموعة كبيرة من النجوم والسينمائيين من مختلف دول العالم، والتي من المقرر أن تستمر برامجه حتى 17 يوليو الجاري.

بدأ النجوم والسينمائيون التوافد على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي من بينهم المخرج الأمريكي سبايك لي، عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان، بالإضافة إلى الممثلة العالمية جودي فوستر، وعدد من المخرجين البارزين من بينهم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار، والكوري الجنوبي بونج جون هو.

يذاع افتتاح المهرجان والسحادة الحمراء له عبر البث المباشر للحساب الرسمي لمهرجان كان على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي منها «يوتيوب».

بث مباشر لافتتاح الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي

يتنافس 61 فيلما في أقسام المسابقات في المهرجان، من بينها 24 فيلما في المسابقة الرسمية، وللمرة الأولى تشارك 4 مخرجات بأفلامهن في المسابقة دفعة واحدة.

يفتتح فعاليات المهرجان الفيلم الموسيقي الرومانسي «Annette» للمخرج ليوس كاراكس، الليلة، في عرضه العالمي الأول بجانب مشاركته في المسابقة الرسمية، كما يشهد الافتتاح تكريم الممثلة الأمريكية جودي فوستر بجائزة السغفة الذهبية الفخرية عن مسيرتها الفنية المميزة.

يشارك المخرج المصري عمر الزهيري بفيلم «ريش» في قسم «أسبوع النقاد» الموازي، والمقام في الفترة من 7 إلى 15 يوليو، وتدور أحداث الفيلم حول أم تكرس حياتها لزوجها وأطفالها، ولكن تنقلب الأوضاع عندما تتسبب خدعة سحرية فاشلة في حفلة عيد ميلاد ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، في تحويل زوجها المتسلط إلى دجاجة.

كما يتواجد المخرج المصري سامح علاء، في عضوية لجنة تحكيم الأفلام القصيرة والـ«Cinéfondation»، التي تضم أيضا المخرجة التونسية كوثر بن هنية.