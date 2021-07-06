افتتاح 3 مراكز اختبارات إلكترونية بقدرة 11 ألف جهاز بجامعة المنصورة

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، مراكز الاختبارات الإلكترونية بـ3 كليات، وهي الطب والصيدلة والهندسة، تمشياً مع المشروع القومي لرقمنه الامتحانات.

وتم تقسيم المشروع إلى أسبقيتين، الأسبقية الأولي بقدرة استيعابية 2400 جهاز، والأسبقية الثانية بقدرة 8600 جهاز، وجميع الأجهزة متصلة بشبكة إنترنت سلكية من خلال شبكة قوية متصلة بعدد كبير من أجهزة الخوادم ذات القدرة العالية، كما أن المراكز مجهزة بشكل كامل بكل التجهيزات التقنية ومتطلبات الأمن والسلامة وكاميرات مراقبة.

افتتاح 3 مراكز امتحانات بقدرة 2400 جهاز

وأعلنت جامعة المنصورة عن انتهاء تنفيذ الأسبقية الأولى، مقسمة إلى ثلاثة مراكز امتحانات بقدرة استيعابية 2400جهاز بكليات الطب والصيدلة والهندسة، بتكلفة اجمالية 45.3 مليون جنيه، تضمنت 42.4 مليون جنيه تكلفة إنشائية، منها 31 مليون جنيه دعم من الجامعة، و11.3 مليون جنيه من التمويل الذاتي، بالاضافة إلى 3 ملايين جنيه، تكلفة الخودام ذات القدرات العالية بمركز التقنية.

افتتاح مركز امتحانات كلية الطب

وافتتح رئيس الجامعة المركز الأول ومقرة كلية الطب بسعة 750 جهاز، رافقه خلال الافتتاح الدكتور تامر أبو السعد، القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتورة بسمة شومان، وكيل الكلية للتعليم والطلاب

افتتاح مركز امتحانات كلية الصيدلة

كما تم افتتاح المركز الثاني ومقرة كلية الصيدلة بسعة 700 جهاز رافقه خلال الافتتاح كل من: الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة ، والدكتورة رشا بروة وكيل الكلية للتعليم والطلاب ، الدكتور خالد بشير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور نبيل بلاط مستشار رئيس الجامعة والمشرف الهندسى للمشروع ، و الدكتورة يسرا محمد الفار مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية الصيدلة .

افتتاح مركز امتحانات كلية الهندسة

والمركز الثالث ومقرة كلية الهندسة بسعة 950 جهاز رافقه خلال الافتتاح الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة ، الدكتور محمد المهدى وكيل الكلية للتعليم والطلاب.

الجدير بالذكر أن جميع هذه الأجهزة متصلة بمركز بيانات رئيسي ومقرة مركز تقنية الاتصالات والمعلومات ومركز معلومات فرعي بكل مركز، كما أن الأثاث الموحد بجميع المراكز يمثل شكل معماري رائع مما يساعد الطلاب على التواجد في بيئة تعليمية مناسبة.