جامعة المنصورة تستضيف اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالنواب

استضافت جامعة المنصورة اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، استقبلهم خلال اللقاء الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، والدكتورة ولاء عبد الفتاح، الأستاذ المساعد بجامعة المنصورة، وعضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الدقهلية.

وضمت اللجنة كلاً من الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، وممثلي وزارة الشباب والرياضة، وعلاء الشربيني، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية.

تأتي زيارة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب لمحافظة الدقهلية بهدف التعرف على المشكلات التي تعترض تأدية مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية لدورها في خدمة الشباب، والتعرف على أراء الشباب في تطوير الأنشطة الشبابية والرياضية لوزارة الشباب والرياضة.

ومن جهة أخرى، افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، تشغيل جهاز الأشعة المتطور (PET CT Scan) بمركز الأورام، تزامناً مع الاحتفالات بثورة 30 يونيو، ويعتبر هذا الجهاز من أعلى التقنيات الطبية المتوفرة لتشخيص الأورام، باختلاف أنواعها وأحجامها، وتنفرد بتحديد الخلايا السرطانية النشطة منها، ومدى انتشارها ومن ثم مراحلها بدقة متناهية لا يمكن الحصول عليها بأي وسيلة تشخيصية أخرى.

وترجع أهمية الجهاز في تحديد المرحلة التي وصل إليها الورم، والعنصر الأساسي في تحديد بروتوكول العلاج اللازم للمرضى، ومتابعة حالة المريض باستمرار حتى انتهاء العلاج.

تم التعاقد على الجهاز بتاريخ 3 فبراير 2020، وتم التشغيل التجريبى للجهاز في 10 مايو 2021، حيث تم شراء الجهاز مناصفة بين ميزانية المركز وتبرعات المجتمع المدني، بمبلغ 20 مليون جنيه، يعتبر الجهاز الأول من نوعه في مستشفى جامعى في دلتا مصر، ومن المتوقع أن يستفيد من خدماته إلى آلاف المرضى سنوياً.