جامعة المنصورة تقدم هدايا تذكارية بلغة برايل لضعاف ومكفوفي البصر

وزعت كلية التجارة جامعة المنصورة، هدايا تذكارية بلغة برايل علي طلابها «ضعاف و مكفوفي البصر»، في تقليد جديد للمرة الأولى فكرت فيه الكلية، أن تترك أثرا طيبا مع طلابها خاصة في ظل إلغاء كافة أنواع الاحتفالات وكذلك حفلات التخرج في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ولذلك كان التفكير بطريقة مختلفة هذا العام، بتوزيع كروت التهنئة بالتخرج على الطلاب خلال أخر امتحانات لهم بالكلية.

تصميم كارت تهنئة خاص لذوي الإعاقة

وصمم مركز خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بجامعة المنصورة بعض الهدايا التذكارية لكلية التجارة جامعه المنصورة، متمثلة في كروت تهنئة بطريقة برايل «عربية، وإنجليزية» لطلاب كليه تجارة من «ضعاف ومكفوفي البصر»، خلال احتفالية توديع طلاب كليه تجارة الفرقة الرابعة دفعة 2020- 2021 .

وتضمنت الهدايا كارت تهنئة مكتوب عليه: «نبعث لك تهانينا القلبية في هذا اليوم المهم، نتمنى أن يكون تخرجك بداية للعديد من الإنجازات الرائعة في حياتك، ضع في اعتبارك اذا كان بإمكانك التخرج خلال جائحة عالمية، فلا يوجد شيء لا يمكنك فعله، يجب أن تفتخر بعملك الشاق وتذكر سنكون دائما هناك من أجلك حتى بعد مغادرتك لنا».

هدايا بطريقة برايل

وحرص الدكتور طارق غلوش القائم بعمل عميد كلية التجارة جامعة المنصورة، على تقديم بعض الهدايا التذكارية لطلاب اللجان الخاصة «ضعاف ومكفوفى البصر» خلال احتفالية كلية التجارة بطلاب الفرقة الرابعة دفعة 2020/2021 وذلك في أخر أيام امتحاناتهم بالكلية، والتي تنظمها الكلية، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

ووزعت إدارة الكلية بعض الهدايا البسيطة وكروت كتب عليها عبارات مطبوعة بطريقة برايل قام بطباعتها مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة

وقال غلوش، إن هذه الاحتفالية تعبير بسيط عن حبنا لطلاب الكلية باعتبارهم أساس العملية التعليمية، في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية ونسعى جاهدين من خلال توفير مختلف البرامج الدراسية المتميزة، على أعلى مستوى من الكفاءة، ومتسقة مع متطلبات سوق العمل الخارجي، على يد نخبة من العلماء أساتذة الكلية.