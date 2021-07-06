«حياة كريمة» تنفذ 1783 مشروعا بالمنيا بتكلفة 20 مليار جنيه

صرح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بأن مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية، تستهدف تنفيذ 1783 مشروعا تطويريا بمحافظة المنيا، بتكلفة تتخطى حاجز الـ20 مليار جنيه، موضحا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تنتهي كافة تلك المشاريع خلال عام، منبها أن المحافظة تتابع نسب تنفيذ كافة تلك المشاريع أسبوعيا.

وقال «القاضي»، خلال مداخلة عبر تقنية live view، اليوم الثلاثاء، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن المبادرة بدأت عملها بمحافظة المنيا منذ يناير 2019، بمشروعات تطويرية شملت 6 قرى بالمحافظة، موضحا أنه تم الانتهاء من كافة أعمال تطوير تلك القرى بالفعل، قبل أن تستهدف المبادرة 19 قرية أخرى على مستوى 9 مراكز بالمحافظة بداية من أكتوبر 2020، وتمكنت المبادرة من إنهاء 80% من إجمالي مشاريع تطوير تلك القرى حتى الوقت الحالي.

وأشار محافظ المنيا، إلى أن المشروع القومي للتطوير الريف المصري الخاص بالمبادرة يستهدف خلال مرحلته الأولى، تطوير قرى 5 مراكز بالمحافظة من إجمالي 9 مراكز تضمهم المنيا، موضحا أن المراكز المستهدفة تضم 32 وحدة محلية و192 قرية أم و757 تابع، ويبلغ عدد سكانهم 3 ملايين نسمة وهو ما يعادل نصف سكان محافظة المنيا.

وأوضح أن هذا يعني أن 50% من سكان المحافظة سيستفيدون من أعمال تطوير مبادرة «حياة كريمة» بعد انتهاء أعمال المرحلة الأولى من المبادرة، كاشفا أن أعمال تطوير المبادرة تشمل خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء والمستشفيات وكل القطاعات التي تضمن حياة كريمة لسكان هذه القرى.