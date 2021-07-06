«فاكسيرا»: افتتاح مصانع جديدة للقاحات خلال 3 شهور ونستهدف التحول لمركز إقليمي

قالت هبة والي، رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، إن الشركة أنتجت حتى الآن مليون جرعة من أول 3 تشغيلات في «طور التحليل»، وتمت دراستها، ومتوقع الانتهاء من كافة الإجراءات في شهر أغسطس المقبل، للحصول على الرخصة لطرح المصل في السوق المصري، وكل دفعة من اللقاحات تخضع للتحليل في الشركة، ومع مطلع أغسطس سيكون الإنتاج بشكل يومي، موضحة أن مصر تستهدف إنتاج 40 مليون جرعة هذا العام، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بمضاعفة الإنتاج، وسوف يكون الإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة.

مضاعفة الإنتاج المحلي

وأضافت «والي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أنه سيتم افتتاح المصانع الجديدة خلال شهرين أو ثلاثة شهور، لمضاعفة الطاقة الإنتاجية، لأنهم يستهدفون السوق المحلية والتصدير، باعتبار مصر مركزًا إقليميًا لتصنيع لقاح كورونا لدول الإقليم.

وتابعت رئيس الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، أن مصنع العجوزة ينتج 320 ألف جرعة يوميًا، ومصنع السادس من أكتوبر ينتج 6 أضعاف هذه الكمية، حوالي مليون ونصف المليون جرعة في اليوم، مشددًة على أن هناك خطة واعدة لدعم مصانع الشركة التي ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، وهناك لقاحات أخرى جار التفاوض من أجل تصنيعها، مشددة على أن مصر من أقدم الدول في المنطقة في مجال تصنيع اللقاحات حيث تصنعها منذ مائة عام.

التعاون مع الصين في نقل التكنولوجيا

ولفتت إلى أن هناك تعاونا مع الجانب الصيني لنقل تكنولوجيا التصنيع، ومنها المادة الخام، وفي العام المقبل سيتم نقل التكنولوجيا، وهذه الخطوة مهمة لكي يكون المنتج مماثلًا لما يُنتج في الصين، خاصة مع وجود فريق خبراء على أعلى مستوى.