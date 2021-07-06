ضبط 2000 قطعة بسكويت بالشوكولاتة مجهولة المصدر ببورسعيد

تمكن رجال الرقابة بمديرية التموين في محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، من ضبط 2000 قطعة بسكويت بالشوكولاتة، غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر، داخل أحد المحال بحي الزهور في بورسعيد، والتى يقوم بشرائها غالباً الأطفال، وذلك خلال حملة مكبرة قبل عيد الأضحى المبارك لمراقبة السلع المقدمة للمواطنين تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد وبتعليمات من ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين، الذى شدد على استمرار الحملات الرقابية على المحال التجارية والأسواق.

مديرية التموين: كميات البسكويت بدون فواتير تدل على مصدرها

نظمت مديرية التموين ببورسعيد الحملة تحت إشراف محمد عوض عبد الله، وكيل المديرية، وبرئاسة خالد فهمي، مدير إدارة الرقابة، وشارك فيها إبراهيم الدهري، رئيس الرقابة، وكل من حسن عبد الله العربي عبد الحليم، ومحمد السحراوي، كبار مفتشي الرقابة التموينية، والمهندسة سحر الدسوقي، مدير إدارة حماية المستهلك.

وتم خلال الحملة ضبط كميات من البسكويت بالشوكولاتة غير مدون عليها تواريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية، وغير مصحوبة بفواتير دالة على مصدرها داخل إحدى المحال التجارية بدائرة حي الزهور، مما يشكل خطراً على صحة الأطفال الذين يحرصون على شراءه.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مديرية تموين بورسعيد تطالب المواطنين بالتواصل فى حالة وجود شكوى

وأكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أن جهود مديرية التموين مستمرة في ضبط أي مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية، ودعا المواطنين في حالة وجود أي شكوى، أن يتواصلوا من خلال غرفة عمليات المديرية.