جوجل حظر منها.. 10 تطبيقات خطرة احذفها فوراً من هاتفك

تمتلك شركة جوجل Google، الكثير من الأجزاء المتحركة خلف الكواليس، والتي تعمل لإبعاد البرامج الضارة عن متجر جوجل بلاي Google play، ولكن مع وجود كثيف للتطبيقات المنتشرة والتى تحدث باستمرار، فإنها لا تملك سجلًا مثاليًا.

موقع Dr. Web Anti-Virus، قال إنه عثر على عشرة تطبيقات مع اختلافات، من فئة طروادة، فهذه التطبيقات غير ضارة إلى حد ما بناءً على عنوانها ووصفها، ولكن تم تصميم كل منها لسرقة هاتف المستخدم للحصول على بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى Facebook.

وأضاف الموقع أنه تم اكتشاف أشكال مختلفة من فيروسات حصان طروادة في التطبيقات التالية المتاحة للجمهور:

1- تطبيق صورة PIP:

وهو تطبيق تم طرحه بواسطة المطور Lillians، وحصل على أكثر من 5،000،000 عملية تنزيل.

2- تطبيق Processing Photo لمعالجة الصور:

وتم طرح تطبيق معالجة الصور بواسطة المطور chikumburahamilton، كما أنه حصل على أكثر من 500000 عملية تنزيل.

3- تطبيق Rubbish Cleaner لتنظيف ​الهاتف والذي تم طرحه بواسطة المطور SNT.rbcl كما أنه حصل على أكثر من 100،000 تنزيل.

4- تطبيق Horoscope Daily والذي تم الإعلان عنه من قبل المطور HscopeDaily momo وحصل ذلك التطبيق على أكثر من 100،000 عملية تنزيل.

5- تطبيق Inwell Fitness%، وهو للمطور Reuben Germaine وحصل على أكثر من 100،000 عملية تنزيل.

6- تطبيق App Lock Keep من قبل المطور Sheralaw Rence وقد حصل على أكثر من 50000 عملية تنزيل.

7- تطبيق Lockit Master من المطور والذي طرح من قبل المطورEnali mchicolo كما أنه حصل على أكثر من5000 عملية تنزيل.

8- تطبيق Horoscope Pi والمقدم من المطور Talleyr Shauna، وحصل على أكثر من 1000 عملية تنزيل.

9- تطبيق App Lock Manager مدير قفل التطبيق من المطور Implummet col ، وبلغت تنزيلاتة بحوالي 10 تنزيلات.

10- تمت إزالة تطبيق مشابه، EditorPhotoPip، من متجر Play ولكنه كان متاحًا على مواقع تنزيل بديلة.

ونبه الباحثون في جوجل إلى النتائج التي توصلوا إليها، حيث أنه تمت ازالة جميع التطبيقات والمطورين من متجر Play.

ومع ذلك، تشير المقاييس الأساسية في Play Store إلى أن التطبيقات قد تم تثبيتها على ما يقرب من ستة ملايين جهاز Android، في النهاية المنخفضة.

وأفاد الموقع أن جميع التطبيقات التي وجدها تعمل بكامل طاقتها للغرض المعلن عنها، مما يجعلها فعالة بشكل خاص كبرامج تجسس. وهذا بمثابة درس آخر للحفاظ على حذرك، حتى عند تنزيل التطبيقات «التي تم فحصها» مباشرة من Google.